Portughezul își vede de treabă și la cei aproape 41 de ani.

Starul portughez Cristiano Ronaldo (41 de ani la începutul lui februarie) a marcat golul cu numărul 957 din cariera sa, în partida pe care Al-Nassr a încheiat-o la egalitate în deplasare, scor 2-2, cu formaţia Al-Ettifaq, marţi seara, în etapa a 12-a a Ligii Profesioniste de fotbal din Arabia Saudită.

Acesta a fost ultimul meci disputat de CR7 şi Al-Nassr în 2025, an pe parcursul căruia atacantul lusitan nu a reuşit niciun hat-trick, lucru care nu i s-a mai întâmplat din 2009.

Golul cu numărul 957, marcat cu spatele după ce s-a ridicat din careu

Ronaldo, care se apropie tot mai mult de borna de 1.000 de goluri, a înscris cel de-al doilea gol al lui Al-Nassr în meciul de marţi, în minutul 67, prima reuşită a oaspeţilor fiind opera compatriotului său Joao Felix (47).

A fost un gol ciudat al lui Cristiano Ronaldo, marcat cu spatele după ce s-a ridicat din careu.

Ambele reușite ale gazdelor l-au avut ca autor pe olandezul Giorginio Wijnaldum (16, 80).

Cu această ocazie, Al-Nassr a cedat primele puncte de la debutul sezonului, scrie Agerpres, însă rămâne liderul clasamentului din Saudi Pro League, cu 31 de puncte, urmată de Al-Taawoun, cu 28 puncte, şi de Al-Hilal, care are un meci mai puţin disputat, cu 26 puncte.

