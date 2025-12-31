Starul portughez Cristiano Ronaldo (41 de ani la începutul lui februarie) a marcat golul cu numărul 957 din cariera sa, în partida pe care Al-Nassr a încheiat-o la egalitate în deplasare, scor 2-2, cu formaţia Al-Ettifaq, marţi seara, în etapa a 12-a a Ligii Profesioniste de fotbal din Arabia Saudită.

Acesta a fost ultimul meci disputat de CR7 şi Al-Nassr în 2025, an pe parcursul căruia atacantul lusitan nu a reuşit niciun hat-trick, lucru care nu i s-a mai întâmplat din 2009.

Golul cu numărul 957



Ronaldo, care se apropie tot mai mult de borna de 1.000 de goluri, a înscris cel de-al doilea gol al lui Al-Nassr în meciul de marţi, în minutul 67, prima reuşită a oaspeţilor fiind opera compatriotului său Joao Felix (47).

A fost un gol ciudat al lui Cristiano Ronaldo, marcat cu spatele după ce s-a ridicat din careu.

