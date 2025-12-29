Dinamoviștii se laudă cu o captură spectaculoasă, steliștii acuză un furt mârșav

Pe rețele sociale au făcut vâlvă, în ultimele zile, fotografiile postate de ultrașii din Peluza Sud Dinamo, care au arătat că dețin multe dintre steagurile și bannerele rivalilor de la Shadows (Peluza Sud Steaua). Cele două grupări sunt cunoscute ca fiind printre cele mai numeroase și agresive facțiuni de ultrași ai marilor echipe bucureștene.



În mod normal, o captură a materialelor rivalilor duce automat la desființarea brigăzilor care le-au pierdut. De această dată, steliștii au refuzat să facă acest pas, argumentând că a fost vorba de un simplu furt, nu o pierdere în urma sustragerii de pe gardul stadionului sau după o confruntare "mano a mano".



Shodows îi cheamă pe rivali la bătaie cât mai curând

Shadows este o grupare înființată în anul 2008, una dintre cele mai importante facțiuni din Peluza Sud Steaua care s-au alăturat echipei MApN, alături de Vacarm, Banda Ultra, Hunters, Stil Ostil, Asalt, Ragazzi, Ultras, Glas, South Boys, ERA, Outlaws, Roosters, Tineretului Korp, Aiss și AS47. În 2022, ultrașii din Shadows au capturat steagul Front 48, una dintre cele mai importante brigăzi din Peluza Cătălin Hîldan (PCH).



Ultrașii "roș-albaștrilor" îi cheamă la o bătaie fair-fight (lupte de stradă cu foarte puține reguli, între două grupuri cu un număr aproximativ egal de persoane) pe dinamoviști, afișând un banner cu mesajul "Oriunde, cât de curând. Număr egal". Rămâne de văzut dacă "câinii" vor accepta provocarea, ei punând în mediul on-line fotografii cu brichete lângă pânzele capturate și mesajul "Nimic nu mai contează, cârpele-s la noi".



Ce au transmis ultrașii Stelei despre această pierdere

"În lumea ultras, steagurile de gard nu sunt simple obiecte. Ele reprezintă identitate, istorie și semnătura unui grup. Când sunt pierdute într-o confruntare directă, față în față, acest lucru este considerat un eșec ultras și este asumat ca atare. Când însă sunt furate pe ascuns, fără contact, fără risc și fără asumare, nu poate fi vorba nici de victorie, nici de onoare și nici de recunoaștere.



În astfel de situații nu se vorbește despre captură, nu se vorbește despre înfrângere și, cu atât mai puțin, despre vreo superioritate ultras. Astfel de episoade rămân, în realitate, simple incidente, semne ale unei breșe de securitate sau de organizare, nu ale unei pierderi de identitate.



Este adevărat că două steaguri care au aparținut în trecut grupului ShadowS 2008 au fost capturate de Peluza Sud DDB, însă acestea nu erau steagul oficial. Identitatea unui grup nu dispare pentru că cineva a intrat într-un spațiu gol și a plecat cu mai multe steaguri sub braț. În concluzie, furtul steagurilor pe ascuns nu este o metodă legitimă de ultras și nu este recunoscut ca atare de cultura ultras autentică. Ultras înseamnă asumare, confruntare directă și respectarea codului.



Cine nu înțelege aceste principii de bază poate comenta mult pe internet, dar va rămâne mereu în afara fenomenului. Codul nescris rămâne mai puternic decât orice zvon, iar identitatea unei galerii nu se fură. Tot ce se face pe ocolite rămâne în afara acestui cod și nu schimbă cu nimic identitatea sau istoria unei galerii. De aceea, în cazuri de furt: nu se vorbește de 'captură', nu se vorbește de 'onoare', nu se vorbește de 'înfrângere ultras' ", au transmis steliștii, care s-au unit cu rivalii, în 2024, într-un protesc contra forțelor de ordine.

