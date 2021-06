Fosta campioana a Romaniei angajeaza conducatori! Otelul organizeaza concurs pentru posturile de presedinte, vicepresedinte si secretar

Galatenii au ratat promovarea in Liga 2 si isi schimba conducerea, urmand sa anunte numele noului antrenor, dupa finalizarea concursului de angajare.

Otelul a pierdut promovarea in Liga 2 in fata rivalilor de la Dacia Unirea Braila (1-1, 0-1), iar presedintele Romeo Moisescu, managerul executiv Iulian Apostol si antrenorul Petre Grigoras au parasit clubul. Inscrierile pentru ocuparea posturilor eligibile in cadrul clubului au inceput pe 7 iunie si se incheie pe 21 iunie, urmand ca pe 27 iunie, in cadrul Adunarii Generale de Alegeri, sa fie alesi cei mai buni candidati. SC Otelul a precizat ca orice membru socios se poate inscrie, in functie de cateva aspecte.

Anuntul complet al clubului:

"Consiliul Director al Asociatiei Clubul Sportiv SC Otelul Galati, convoaca, in temeiul art.18.9 din Statutul asociatiei, Adunarea Generala de Alegeri pentru data de 27 iunie 2021, ora 11.00, la sala de conferinte Dunarea Batrana din incinta bazei sportive Otelul. Clubul nostru tine sa reaminteasca membrilor oficiali importanta prezentei dumneavoastra la aceste alegeri, avand in vedere contextul actual al asociatiei. Subliniem faptul ca este nevoie de prezenta unui numar cat mai mare de socios pentru indeplinirea conditiilor de cvorum, dar si de implicarea dumneavoastra activa, candidand pentru posturile eligibile, respectiv cele de Presedinte, Vicepresedinte si Secretar.

Calendarul organizarii Adunariii Generale a SC Otelul Galati:

07 iunie 2021 - start depunere candidaturi pentru functiile Consiliului Director

21 iunie 2021 - stop proces depunere candidaturi in vederea alegerilor

23 iunie 2021 - validarea candidaturilor de catre Comisia electorala, anuntarea oficiala a candidatilor

24-26 iunie 2021 - dezbateri finale intre candidati

27 iunie 2021 - Adunarea Generala a SC Otelul Galati

In conformitate cu prevederile art.22 din statut conditiile de eligibilitate pentru ca un membru asociat-cotizant sa poata candida pentru una din functiile din Consiliul Director sunt urmatoarele:

a) Sa fie major si sa nu fie in incapacitate din punct de vedere legal;

b) Sa fi fost membru asociat-cotizant timp de minim un an, la momentul in care sunt convocate alegerile;

c) Sa nu fi fost sanctionat disciplinar de catre asociatie, pentru o incalcare foarte grava, in timpul unei perioade de 3 ani inainte de convocarea alegerilor;

d) Sa nu detina functii de conducere intr-un partid politic (presedinte, vicepresedinte, secretar), in administratia publica, sa nu faca parte din Consilii Locale si Judetene, din Parlamentul Romaniei;

e) Sa nu fi suferit condamnari penale.

Dosarul de candidatura se va depune pana cel mai tarziu la data de 21 iunie, ora 18.00 la Stadionul Otelul si va contine in mod obligatoriu urmatoarele :

- cerere de candidatura din care sa reiasa functia pentru care se candideaza;

- fotocopii fata-verso ale cardurilor de membru asociat-cotizant ale Candidatilor si a documentelor lor de identitate;

- lista cu semnaturile de sustinere a candidaturii semnata de cel putin 10% din totalul membrilor asociati-cotizanti, avandu-se in vedere urmatoarele reguli :

a) membrii asociati-cotizanti pot sustine doar o singura candidatura pentru aceeasi functie in Consiliul Director; toate fisele semnate de acelasi membru asociat, care a sustinut mai mult de o candidatura, vor fi considerate nule.

b) Toti membrii asociati-cotizanti, care semneaza o fisa de Candidatura, trebuie sa fie inclusi in lista de membrii asociati-cotizanti cu drept de vot, aprobat de Comisia electorala.

c) Fisele trebuie sa fie completate utilizand formularul oficial, care va fi publicat de asociatie pentru fiecare proces electoral."