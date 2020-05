Transferul lui Miron ii incurca planurile lui Becali! Presedintele Otelului cere drepturile pe jucator: "Avem dreptul moral sa primim banii"

Andrei Miron a ajuns gratis la FCSB de la Botosani.

Gigi Becali a crezut ca face o afacere buna cu transferul fundasului de la Botosani, insa nu a cunoscut toate detaliile de la bun inceput. In 2015, Miron a plecat de la Otelul, societate aflata in faliment, si a ajuns la Botosani. Galatenii aveau dreptul la 40% dintr-un transfer ulterior, iar o alta clauza din contract specifica faptul ca Otelul trebuia sa primeasca 100.000 de euro in cazul in care Botosani voia sa achizitioneze procentul de coproprietate.

Lichidatorul judiciar al Otelului a contestat transferul gratis facut de FCSB, considerand ca s-a dorit ocolita clauza respectiva.

Cristi Munteanu, presedintele de la Otelul, societate infiintata in 2016, spune ca actuala echipa este continuatoarea clubului intrat in faliment si ca va solicita drepturi financiare pe un viitor transfer al lui Miron de la FCSB.

"Otelul Galati exista, este o societate noua, infiintata de suporteri din dragostea lor pentru fosta societate intrata in faliment. Suntem un club infiintat in 2016

Am primit o somatie de la FIFA in care suntem obligati sa platim o suma de 60.000 de euro si o penalitate de 5000 de franci elevetieni pentru doi jucatori care nu ne-au apartinut niciodata. FIFA ne considera continuatorul de drept a Otelului Galati si suntem buni de plata.

Chestia cu Miron e interesanta pentru noi, cum suntem buni de plata, sa platim datoriile fostei societati, cred ca avem dreptul moral sa primim banii. Ne vom cere si noi dreptul de la Botosani si sunt convins ca avem sanse reale. E un conflict sportiv.

Sper ca FCSB sa il vanda pe Miron, sa primeasca si Botosani bani, ca sa primim si noi, sa avem si drepturi, nu doar obligatii", a spuns Munteanu, la PRO X.