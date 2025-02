Dumitru Dragomir, fost președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, a dezvăluit ce salariu primea când ocupa funcția de președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal. Oracolul din Bălcești, fost șef la FC Olt Scornicești și Victoria București, e acum dezvoltator imobiliar, iar în fruntea LPF e Gino Iorgulescu.

Ce salariu avea Dumitru Dragomir în postul de președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal



Dragomir susține că amicul său, Cristi Borcea, fost investitor la Dinamo, voia ca remunerația lui "Corleone" să fie mult mai mare. Dragomir a câștigat o avere în cel mai important birou al forului din Panduri.



“Eu eram preşedintele LPF şi aveam 30.000 de euro lunar. Borcea voia să-mi facă 50.000 de euro lunar. Eu i-am spus: «Sunteţi nebuni? În ce ţară trăim? Nici n-o să pot ieşi pe stradă. Află Vadim şi mă curăţă definitiv». Borcea mi-a spus să am 25.000 de euro în mână. Ca să iei 15.000 de euro în mână, trebuie să ai 30.000 de euro brut. Din ăia tot plăteşti. El spunea să am 50.000 de euro.



Mi-era o ruşine de moarte. Păi eu aveam hoteluri, cum să fac aşa ceva? Le-am spus să îmi dea şi mie. Borcea spunea: «Ori vrei 15.000 de euro în mână, ori pleci din funcţie». Păi noi suntem milionarii acestei ţări. Şi mi-au făcut 30.000 de euro brut, 15.000 de euro în mână”, a declarat Dumitru Dragomir, potrivit Fanatik.