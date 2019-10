EXCLUSIV | Renasterea unei campioane? Cine baga din nou bani la Otelul si cand vor galatenii sa obtina promovarea

Otelul Galati ar putea renaste cu bani de la bugetul local al orasului.

Otelul Galati, fosta campioana a Romaniei, se zbate in liga a treia. Clubul a fost salvat cu bani de la bugetul local, iar conducatorii clubului incearca sa puna la punct un plan pentru ca echipa sa revina in prim planul fotbalului romanesc.

Pe locul 5 in liga a treia, la 12 puncte in spatele liderului Aerostar, Otelul a pierdut startul luptei pentru promovare. Prioritatea conducerii a fost salvarea pe plan financiar, lucru reusit in urma unui pact cu autoritatile locale. Cristi Munteanu, oficial al Otelului, a afirmat la PRO X ca primaria a inceput sa bage din nou bani la echipa.

Primaria baga din nou bani la Otelul

Cristi Munteanu, presedinte al Otelului, a vorbit in aceasta dimineata la Ora Exacta in Sport.

"Proiectul Otelul... Eu am venit intr-un moment greu din viata echipei, dar am avut sansa sa gasesc intelegere la autoritatile locale. Oamenii au inteles importanta echipei pentru oras. Otelul este singura echipa din Moldova care a luat un titlu, care a jucat in UCL. Am facut un parteneriat, autoritatile locale au inteles situatia echipei si ne-au bugetat. Le multumesc si cred ca trebuie sa fie un exemplu si pentru alte orase", a spus Cristi Munteanu la PRO X.

Otelul ar putea ataca la anul promovarea in Liga 2

In acest moment, Otelul pare sa aiba sanse mici la promovare. Fosta campioana e la 12 puncte in spatele liderului Aerostar. Din liga a treia promoveaza doar "campioanele" celor 5 serii.

Totusi, conducatorii clubului spera ca odata cu redresarea financiara sa gaseasca o formula si pe plan sportiv si sa faca o echipa care sa se lupte la promovare in sezonul urmator.

Cum arata clasamentul ligii a 3-a acum