Conflictul mai vechi dintre agent și conducerea alb-vișiniilor cunoaște un nou episod. Deși a pierdut procesele din instanțele românești pentru comisionul de aproximativ un milion de euro solicitat după transferurile lui Rareș Ilie și Antonio Sefer, impresarul susține că a existat o înțelegere ascunsă. Potrivit acestuia, procentul de 30% dintr-un viitor transfer ar fi fost stabilit tocmai la inițiativa oficialului rapidist.

„Eu nu vreau să iau banii Rapidului. Eu am luat niște bani produși de mine. Prin aducerea lui Rareș Ilie, a lui Antonio Sefer, Rapid a încasat niște bani. Din ăia mi-am cerut și eu dreptul, pentru că din salariul pe care îl aveam la vremea respectivă nici nu puteam să trăiesc”, a explicat Manea.

Testul poligraf ca ultimă soluție

Fostul oficial giuleștean a detaliat mecanismul prin care banii ar fi trebuit să se întoarcă parțial la acționarul minoritar, afirmând că este gata să își susțină varianta inclusiv în fața unui detector de minciuni.

„Atunci am zis: «Vreau 15% din tot ce aduc și vând». Acum, Angelescu nu o să recunoască, dar a zis să iau 30% ca să ia și el 15% înapoi. Am niște acte, dar sunt făcute prin altcineva și nu am cum să demonstrez. Doar să mă duc la detectorul de minciuni și să spun că ăsta a fost deal-ul. Aveam de luat 30%. Instanțele din România nu știu cum e cu procentele. Contractul meu se termina, nu mai luam salariul, dar procentele mergeau în continuare până se vindeau. E un caz la Barcelona, cel care l-a adus pe Neymar a fost dat afară, Neymar s-a vândut peste șapte ani și i-au băgat omului banii. Aici nu e așa”, a transmis impresarul în cadrul unui podcast.