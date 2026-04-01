Echipa pregătită de Costel Gâlcă se află pe locul 3 în clasamentul play-off-ului cu 31 de puncte. În primele două etape din partea a doua a campionatului, Rapid a bifat o victorie și un rezultat negativ.

Giuleștenii au câștigat în prima etapă cu Dinamo în Giulești, scor 3-2, și au pierdut cu CFR Cluj în Gruia, în a doua rundă, scor 0-1.

Rapid, transfer pentru Europa! Ce pregătesc Gâlcă, Șucu și Angelescu

Potrivit 1923.ro, Rapid vrea să-l aducă în Grant e Alin Fică, mijlocașul central din Caracal care este legitimat la CFR Cluj din vara lui 2020.

Cotat la un milion de euro de site-urile de specialitate, Fică a mai fost aproape de un transfer în Giulești în toamna lui 2025, dar în cele din urmă a semnat prelungirea cu CFR.

Cifrele lui Alin Fică la CFR Cluj

Alin Fică a bifat 112 apariții la CFR Cluj în toate competițiile, și-a trecut numele pe tabela de marcaj de șase ori și, pe deasupra, a oferit și trei pase decisive.

Aproximativ 5.500 de minute a înregistrat Alin Fică la echipa din Gruia de când este legitimat la CFR Cluj.

Cum arată play-off-ul Superligii României. Rapid e pe 3