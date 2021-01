ANUNT DE ULTIMA ORA! Nationala de fotbal feminin are un nou selectioner! Cristian Dulca a ajuns la o intelegere cu FRF

Fostul international roman, Cristian Dulca, a semnat o intelegere cu nationala de fotbal feminin, miercuri, 20 ianuarie.

FRF i-a fixat ca obiectiv calificarea echipei la Campionatul European de fotbal feminin din 2025. In plus, el va trebui sa creasca nivelul de joc al echipei sa sa urce in clasament cu nationala in campania urmatoarea de calificare pentru Cupa Mondiala din 2023.

Dulca, care a castigat titlul in Liga 1 cu Rapid in calitate de jucator, a fost prezentat intr-o conferinta de presa la care au participat Mihai Stoichita si Razvan Burleanu.

"Aceasta functie reprezinta o noua provocare pentru mine si vreau sa multumesc, in primul rand, conducerii FRF pentru increderea acordata. Ne asteapta un parcurs lung, insa sunt increzator ca impreuna putem reusi schimbari majore in fotbalul feminin din Romania", a spus Dulca pentru FRF.

Razvan Burleanu si Mihai Stoichita eu vorbit si ei la conferinta de presa organizata.

"A sosit momentul pentru o noua etapa in fotbalul feminin romanesc! Dezvoltarea fotbalului feminin a atins cote impresionante in ultimii ani, prin cresterea exponentiala a numarului de practicante, jucatoare legitimate si cluburi. Ne dorim sa continuam acest trend ascendent si consider ca domnul Cristian Dulca este omul potrivit", a declarat presedintele FRF, Razvan Burleanu.

"Cristi Dulca reprezinta alegerea Comisiei Tehnice a Federatiei Romane de Fotbal pentru urmatoarele doua campanii de calificare ale echipei nationale de fotbal feminin. Este un antrenor cu experienta, care va pune umarul la dezvoltarea acestui sport in Romania", a spus Mihai Stoichita.

In cariera de jucator, Dulca a evoluat pentru cluburi din Romania precum: CFR Cluj, Gloria Bistrita, Rapid Bucuresti, Ceahlaul Piatra Neamt si Gaz Metan Medias. In afara a jucat in Coreea de Sud, la Pohang Steelers si la Honved Budapesta, in Ungaria.

In perioada 2015-2018 a fost selectionerul nationalei U21, iar in cariera a mai pregatit cluburi precum: Vaslui, FC Universitatea Cluj, Delta Tulcea, Gaz-Metan Medias si Jiul Petrosani.