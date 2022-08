Gică Hagi a făcut anunțul! Când va avea Constanța o echipă de nivel european: „Lucrurile merg pe drumul cel bun!”

Conducătorul Farului Constanța a atras atenția faptului că un astfel de proiect major nu se poate realiza decât cu sprijinul întregii comunități.

„Ca să ai un buget bun, să aspiri să te duci să te lupţi pentru a intra acolo sus cu echipe foarte puternice, care sunt bine organizate şi bine alimentate cu bani, şi Constanţa trebuie să aibă acest aspect, să nu neglijeze nimeni că e nevoie de susţinere din toate punctele de vedere la nivelul cel mai înalt dacă vrem să avem o echipă puternică, trebuie să ai un buget foarte bun, consistent şi pe termen mediu şi lung asigurat. În momentul de faţă sunt puţine echipe care cred că au parte de acest lucru. Din păcate, în România, în momentul de faţă cam asta e”, a precizat Hagi.

„Regele” a menţionat că îşi doreşte ca Farul Constanţa să devină un club foarte mare, care să câştige campionatul.

„Constanţa, dacă vrea să aibă o echipă puternică pentru că reprezentăm un oraş puternic dintr-o zonă foarte puternică şi bună a României atunci trebuie şi bugetul echipei să fie la nivel cel înalt pentru că noi facem fotbal, iar ca să faci performanţă la nivel foarte mare, dacă se doreşte, de toată lumea. Eu cu siguranţă îmi doresc ca la Constanţa să fie un club foarte mare care să câştige campionatul. Când o să fie acest lucru? Nu ştiu. Deocamdată, ăştia suntem, încercăm să dăm tot ce avem mai bun”,a explicat Hagi.

El a mai adăugat că Farul este cel mai complet club din România deoarece are baza sportivă proprie şi joacă tot pe terenul său.

„Un club care are bază sportivă, are teren propriu, e unic în România. Farul a devenit cel mai complet club din România pentru că are propriul teren, jucăm pe terenul nostru. Deocamdată, sperăm să vină şi terenul mare. (...) Farul are patrimoniu, are bază sportivă, are jucători, academie. (...) Când vom avea şi stadionul... am văzut că merg lucrurile pe drumul cel bun aşa că atunci când vomn avea şi stadionul o să fie şi mai bine, sperăm ca atunci să fim de nivel european”, a mai transmis Hagi.