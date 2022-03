Echipa de fotbal feminin a Barcelonei e de neoprit: 5-2 cu Real Madrid în Women's Champions League! S-a doborât recordul mondial pe Camp Nou 

Echipa de fotbal feminin a Barcelonei este de neoprit, atât în campionat, cât și în Champions League, acolo unde se luptă pentru al doilea trofeu consecutiv. Catalanele au trecut în sferturile de finală de echipa de fotbal feminin a lui Real Madrid, scor general 8-3.

Scorul a fost deschis de Mapi Leon, cu o execuție superbă, de la mare distanță. Carmona a egalat, din penalty, stabilind și rezultatul la pauză. Real a început în forță a doua repriză, marcând golul de 2-1 prin Zornoza, dar jucătoarele lui Giraldez s-au dezlănțuit.

Bonmati, Pina, câștigătoarea Balonului de Aur, Alexia Putellas și Hansen au marcat în 18 minute, bifând o nouă victorie zdrobitoare împotriva lui Real Madrid, după cea din campionat, 5-0, când au devenit și campioane.

Meciul s-a disputat pe Camp Nou și s-a jucat cu casa închisă, iar fanii catalani au făcut un adevărat spectacol. Partida a stabilit un record mondial, după ce nu mai puțin de 91.553 de spectatori au participat la spectacolul campioanei din Spania. Astfel, s-a doborât recordul pentru cea mai mare prezență la un meci de fotbal feminin din istorie.

