FCSB Feminin joacă în Liga 2, unde ocupă locul cinci în clasamentul Serie 1, cu 16 puncte acumulate în 11 meciuri jucate (+2). În etapele următoare, elevele lui Marius Chițoiu vor mai juca cu ACS Liceenii Topolog (23 aprilie / deplasare), Farul Constanța (30 aprilie / deplasare), Chindia Târgoviște (7 mai / acasă), Vulpițele Galbene Roman (14 mai / deplasare) și CS Nicu Gane Fălticeni (21 mai / acasă).

Cristina Capră (20 de ani), una dintre cele mai bune jucătoare ale FCSB, care a mai evoluat pentru Navobi Iași și Activ Slobozia, spune că nu are ca model un fotbalist al trupei din Berceni, ci pe legendara Alex Morgan, atacanta naționalei SUA.

"Este o plăcere pentru mine să joc pentru FCSB, chiar dacă nu sunt stelistă de mică"

"Este o experiență unică să joc pentru FCSB. Când m-am transferat la Slobozia, în toamna anului trecut, nu mă așteptam să îmbrac acest tricou. Este o plăcere pentru mine să joc pentru FCSB, chiar dacă nu sunt stelistă de mică. Am devenit pe parcurs. Eu am venit de la Iași, am venit pentru Activ Slobozia, care ulterior s-a transformat în FCSB.

Sunt fundaș dreapta, dar nu mă pot asemăna cu nimeni de la echipa de băieți. Mie îmi place Alex Morgan, chiar dacă nu evoluăm pe același post. Nu îmi place neapărat vreun fotbalist, nici Messi, nici Ronaldo. Mă uit cu plăcere la meciurile lor, dar Alex Morgan e idolul meu.

"Mi-aș dori să facem un antrenament cu echipa de băieți a FCSB"

M-am apucat de fotbal la vârsta de 14 ani. Aveam o prietenă care juca fotbal și m-a întrebat dacă voiam să merg cu ea la un antrenament, ca să văd cum este. Eu jucam handbal pe atunci, am jucat cinci ani handbal, dar mi-a plăcut fotbalul de la primul antrenament și am rămas la acest sport. Eu cred că fotbalul e un sport potrivit pentru fete, îmi place foarte mult. E cel mai frumos sport, dacă aș putea, aș juca toată viața.

Am 20 de ani, nu mai pot prinde naționalele de junioare. Deocamdată sunt conștientă că trebuie să muncesc mai mult pentru a ajunge la naționala de senioare. Dar îmi doresc să joc în continuare. Mi-aș dori să facem un antrenament cu echipa de băieți a FCSB. Știu că ei sunt la un nivel mai bun decât noi, dar ar fi un eveniment frumos, mai ales că jucăm pentru același club", a declarat Cristina pentru Sport.ro.

Alex Morgan, una dintre cele mai bune fotbaliste din istorie

Alexandra Morgan (33 de ani) este una dintre cele mai cunoscute fotbaliste la nivel mondial. Ea joacă ca atacant și a evoluat la AYSO Region 31 (junioare), California Golden Bears ( University of California, Berkeley), West Coast FC (2008-2009), California Storm (2010), Pali Blues (2010), Western New York Flash (2011), Seattle Sounders Women (2012), Portland Thorns FC (2013-2015), Orlando Pride (2016, 2017-2020, 2021), Olympique Lyon Feminin (2017), Tottenham Hotspur Women (2020) și San Diego Wave (2022-prezent).

Are 204 selecții și 121 de goluri pentru naționala SUA (2010-2023), iar în palmaresul său se regăsc două titluri de campioană mondială (2015, 2019) și o medalie olimpică de aur (2020), dar și alte titluri de campionă în SUA (2013) și Franța (2016-2017), plus UEFA Women's Champions League (2016-2017). Este o personalitate peste Ocean, unde a apărut în filme, clipuri muzicale și în emisiuni tv, a publicat cărți și este curtată de pentru semnarea de contracte publicitare.

Foto - Gabriel Chirea