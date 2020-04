"FCSB va juca cel putin un meci in Ghencea!" Contre dure intre galeria FCSB si CSA Steaua

Continua intepaturile intre FCSB si Steaua armatei pe fondul noului stadion din Ghencea.

Lucrarile la noul stadion din Ghencea avanseaza foarte bine si este foarte probabil ca anul viitor sa vedem meciuri pe aceasta arena.

Disputele au inceputa deja insa. Membrii din galeria CSA Steaua nu doresc in niciun fel ca echipa FCSB-ului sa fie lasata sa joace pe noul teren si au avut un schimb de replici dure cu liderul Peluzei Nord, Gheorghe Mustata.

Ultrasii CSA Steaua se regasesc acum si pe portalul online "Steaua libera" si au declarat pentru Radio Sport 1: "Nu inteleg ce respect merita Mustata, un om care batea suporterii stelisti in peluza. Sa se potoleasca, pentru ca nu are cum sa joace FCSB pe stadionul Steaua, atat timp cat exista un litigiu in instanta. E vorba de un prejudiciu adus clubului Steaua, unul de mai mult de 30 de milioane de euro. Oamenii nu sunt bine informati, la fel cum nu sunt nici acum referito la modul um a ajuns Gigi Becali patron la clubul de fotbal."

Gheorghe Mustata nu a intarziat cu raspunsul si a tinut sa precizeze ca fanii FCSB vor strange cati bani e nevoie pentru a juca cel putin un meci pe noul Ghencea: "Nu stiu cine e <<Steaua libera>>, dar probabil sunt copii care nu stiu ce inseamna Steaua. Noi trebuie sa fim prieteni, asa cum am fost mereu. Avem opinii diferite, dar nu suntem dusmani. Le spun doar atat. Sa va fereasca Dumnezeu ca Armata sa nu mai aiba bani pentru fotbal dupa aceasta pandemie de coronavirus. Insist si spun. FCSB va juca cel putin un meci in Ghencea. Asa, din ambitie. Sa se linisteasca toti. Prin asociatia noastra, a suporterilor, pe care o voi face, fiecare doneaza o suma. Vom strange banii ceruti de ei sa jucam acolo. Merg la Gigi Becali si-l rog sa jucam un meci acolo, cu banii stransi de noi."

In urma cu cateva zile, Marius Lacatus a declarat ca nu ar fi o decizie inteligenta pentru Becali sa vina sa joace pe noul stadion.