Radu Drăgușin a fost rezervă neutilizată și a fost martor la o prestație dezastruoasă a lui Spurs. Cu Radu Drăgușin pe bancă, Tottenham a încasat patru goluri în doar 22 de minute. Llorente, Griezmann, Alvarez și Le Normand au marcat pe rând în poarta londonezilor. Pedro Porro a marcat în minutul 26 pentru 4-1. După pauză, Julian Alvarez a făcut dubla pentru 5-1, iar Solanke a stabilit scorul final.

Igor Tudor, după ce Tottenham l-a pierdut și pe Cristian Romero pentru derby-ul cu Liverpool

Pe final de meci, Cristian Romero și Palhinha s-au ciocnit cap în cap în încercarea de a juca o minge cu capul. Cei doi au rămas întinși pe gazon și au avut nevoie de îngrijiri medicale.

Dacă Romero s-a refăcut relativ rapid, Palhinha a fost vizibil afectat și a cerut să fie înlocuit. La scurt timp, și Romero a cerut să fie înlocuit, dar cele două modificări nu s-au mai produs, pentru că arbitrul olandez Serdar Gozubuyuk a fluierat finalul jocului.

Micky van de Ven este suspendat la următoarea partidă a lui Tottenham, cu Liverpool, după ce a văzut direct cartonașul roșu în meciul cu Crystal Palace, scor 1-3. Acum, după dezastrul cu Atletico Madrid, Spurs poate rămâne și fără Cristian Romero.

Regulamentul Premier League le interzice jucătorilor care au suferit lovituri puternice la cap să evolueze minimum șase zile, astfel că cel mai probabil nici Romero nu va fi disponibil, o veste bună pentru Radu Drăgușin înaintea barajului cu Turcia.

Întrebat despre eventualele absențe ale celor doi fundași centrali de bază, Igor Tudor s-a arătat nemulțumit:

”Este incredibil. Este incredibil. Am terminat meciul și îi vedem pe cei doi jucători accidentați, iar acolo mai este și Micky (n.r. Van de Ven), care este eliminat cu cartonaș roșu. Uneori este greu de explicat. Pare că totul este împotriva noastră. Lucruri incredibile. Nu știu (n.r. dacă Romero va fi indisponibil). Vom vedea. Nu știu”, a spus Igor Tudor.