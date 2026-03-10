Madrilenii au făcut spectacol încă din prima repriză și au intrat la pauză cu 4-1, după golurile marcate de Marcos Llorente (6), Antoine Griezmann (14), Julian Alvarez (15) și Robin Le Normand (22).

Pentru londonezi a redus din diferență Pedro Porro (26). După pauză, Alvarez a mai marcat o dată, în minutul 55, iar pentru oaspeți a punctat Dominic Solanke (76), intrat la pauză.

Tottenham a pierdut, pentru prima dată în istorie, șase partide la rând

Internaționalul român Radu Drăgușin a fost rezervă neutilizată, însă a asistat la una dintre cele mai dificile seri din istoria recentă a londonezilor.

Potrivit datelor furnizate de OPTA, Tottenham a ajuns la șase înfrângeri consecutive în toate competițiile, o serie negativă fără precedent în istoria clubului.

Ultima victorie a londonezilor a venit în luna ianuarie, tot în UEFA Champions League, contra lui Eintracht Frankfurt, scor 2-0. De atunci, Tottenham a adunat un egal și șase înfrângeri la rând.

Seria neagră include eșecuri cu Manchester United (0-2), Newcastle United (1-2), Arsenal (1-4), Fulham (1-2), Crystal Palace (1-3) și, acum, înfrângerea drastică suferită în fața lui Atletico Madrid, scor 2-5.