Barcelona va juca meciul tur din „optimile” Champions League cu Newcastle, marți, de la ora 22:00. Meciul va putea fi urmărit în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

Catalanii sunt favoriți la calificare, dar adversarul lor nu va fi ușor de eliminat, astfel că Hansi Flick va avea nevoie de cei mai buni jucători disponibili în forma lor maximă.

Hansi Flick l-a lăudat pe Pau Cubarsi: „Este la același nivel cu Lamine Yamal”

Antrenorul Barcelonei a vorbit la conferința de presă de dinaintea partidei cu Newcastle despre calitatea pe care o aduce Pau Cubarsi în jocul catalanilor.

Hansi Flick a dezvăluit că pentru el fundașul spaniol este la nivelul lui Lamine Yamal.

„Pentru mine, Pau Cubarsi este la același nivel cu Lamine Yamal, dar în defensivă.

Modul în care apără Cubarsi... a tratat o repunere de la margine ca pe un corner. Are 19 ani și poate juca la cel mai înalt nivel pe care și-l poate imagina.”, a spus Hansi Flick la conferința de presă premergătoare meciului cu Newcastle din Champions League.

Pau Cubarsi a evoluat în 36 de partide în tricoul Barcelonei în acest sezon și are un gol marcat.

80 de milioane de euro este cota fundașului de 19 ani, conform site-ului de specialitate TRansfermarkt.com.