După ratarea calificării în play-off, tehnicianul cipriot a ales să părăsească echipa campioană, alături de el plecând și Mihai Pintilii. În locul lor a fost instalat Mirel Rădoi, care a preluat deja conducerea băncii tehnice.

Un proverb african pentru foștii tehnicieni

Siyabonga Ngezana, jucător indisponibil în prezent din cauza unei accidentări, a ținut să își arate aprecierea față de foștii săi antrenori.

”Cel mai bun duo. Mulțumesc pentru momentele bune și cele mai puțin bune. Ce călătorie extraordinară! Istoria este scrisă pentru totdeauna în inimile noastre. Vă doresc tot binele în proiectele voastre viitoare, isandla sidlula ikhanda, makwande”, a fost mesajul postat de fundaș pe rețelele de socializare.

Proverbul folosit de fundaș, „isandla sidlula ikhanda”, provine din Africa de Sud și subliniază ideea că ajutorul oferit celorlalți este mai important decât puterea sau inteligența. De asemenea, cuvântul „makwande” exprimă urarea de mult succes.

Elias Charalambous a stat pe banca roș-albaștrilor din martie 2023, bifând 170 de meciuri, cu un bilanț de 88 de victorii, 41 de remize și 41 de înfrângeri. Mihai Pintilii părăsește clubul după o perioadă de șase ani în care a activat în diverse roluri în cadrul staff-ului tehnic.