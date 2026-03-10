Troy Tomșa (18 ani), mijlocașul lui US Sassuolo Primavera și internațional de juniori al României, a primit o sancțiune drastică în Italia după incidentul petrecut în meciul cu Napoli Primavera, pierdut cu 2-5.

Fotbalistul român a fost suspendat până la 31 decembrie 2026, ceea ce înseamnă că va putea reveni pe teren abia în 2027.

Decizia a fost luată de comisia de disciplină din Italia, după ce jucătorul l-a apucat de tricou și l-a împins pe arbitrul Mattia Maresca.

Troy Tomșa i-a pus mâinile în gât arbitrului

Incidentul a avut loc în minutul 63 al partidei, după ce Tomșa a protestat la o decizie a arbitrului și a fost eliminat. VEZI FOTO