FOTO Neverosimil! Suspendare istorică pentru românul care i-a băgat mâna în gât arbitrului

Neverosimil! Suspendare istorică pentru românul care i-a băgat mâna în gât arbitrului Stranieri
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Internaționalul român, suspendat întreg anul 2026!

TAGS:
Troy TomsaSassuoloNapoliprimavera
Din articol

Troy Tomșa (18 ani), mijlocașul lui US Sassuolo Primavera și internațional de juniori al României, a primit o sancțiune drastică în Italia după incidentul petrecut în meciul cu Napoli Primavera, pierdut cu 2-5.

Fotbalistul român a fost suspendat până la 31 decembrie 2026, ceea ce înseamnă că va putea reveni pe teren abia în 2027.

Decizia a fost luată de comisia de disciplină din Italia, după ce jucătorul l-a apucat de tricou și l-a împins pe arbitrul Mattia Maresca.

Troy Tomșa i-a pus mâinile în gât arbitrului

Incidentul a avut loc în minutul 63 al partidei, după ce Tomșa a protestat la o decizie a arbitrului și a fost eliminat. VEZI FOTO

  • Screenshot 2026 03 07 163138
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Mijlocașul s-a întors apoi agresiv spre „central”, i-a adresat insulte și amenințări și a intrat în contact fizic cu acesta, potrivit comunicatului oficial citat de La Gazzetta dello Sport.

Născut în Anglia, Troy Tomșa a început fotbalul la Sănătatea Cluj, apoi a trecut pe la academiile lui TSG Hoffenheim și FC Astoria Walldorf. 

Din 2020 face parte din academia lui Sassuolo și a adunat 25 de selecții pentru naționalele de juniori ale României, la categoriile U17 și U19.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Un militar de 30 de ani a murit după ce a încercat să salveze un câine căzut într-un bazin cu apă, la Baza 86 Aeriană Borcea
Un militar de 30 de ani a murit după ce a încercat să salveze un câine căzut într-un bazin cu apă, la Baza 86 Aeriană Borcea
ARTICOLE PE SUBIECT
Noul antrenor de la Tottenham a luat decizia în cazul lui Drăgușin
Noul antrenor de la Tottenham a luat decizia în cazul lui Drăgușin
Marko Dugandzic a fost prezentat la noua echipă
Marko Dugandzic a fost prezentat la noua echipă
Fotbalistul lui Dinamo, pus la zid: „Vorbește mai mult decât joacă”
Fotbalistul lui Dinamo, pus la zid: „Vorbește mai mult decât joacă”
ULTIMELE STIRI
Drăgușin, martor la „jihad”: Tottenham nu a mai pățit asta niciodată în istorie!
Drăgușin, martor la „jihad”: Tottenham nu a mai pățit asta niciodată în istorie!
A explodat și i-a cerut demisia lui Igor Tudor în direct: ”E un impostor, trebuie să plece!”
A explodat și i-a cerut demisia lui Igor Tudor în direct: ”E un impostor, trebuie să plece!”
Reacție din vestiarul FCSB după plecarea lui Charalambous și Pintilii. Ce a transmis Ngezana
Reacție din vestiarul FCSB după plecarea lui Charalambous și Pintilii. Ce a transmis Ngezana
Seară de uitat pentru „rivalul” lui Drăgușin! Notă dezastruoasă după umilința cu Atletico Madrid
Seară de uitat pentru „rivalul” lui Drăgușin! Notă dezastruoasă după umilința cu Atletico Madrid
Atletico Madrid – Tottenham 5-2! Trupa lui Radu Drăgușin, zdrobită în Liga Campionilor
Atletico Madrid – Tottenham 5-2! Trupa lui Radu Drăgușin, zdrobită în Liga Campionilor
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Verdictul lui Olăroiu în privința lui Rădoi: „Eu asta cred“

Verdictul lui Olăroiu în privința lui Rădoi: „Eu asta cred“

OUT! Mirel Rădoi renunță la el după ce a preluat FCSB

OUT! Mirel Rădoi renunță la el după ce a preluat FCSB

Al doilea Lamine Yamal la Barcelona: „Este la același nivel cu el”

Al doilea Lamine Yamal la Barcelona: „Este la același nivel cu el”

Coman a fost informat oficial: decizia arabilor după bombardamentele din Qatar

Coman a fost informat oficial: decizia arabilor după bombardamentele din Qatar

Neașteptat! Ciprioții au dezvăluit clubul la care este așteptat Elias Charalambous după plecarea de la FCSB

Neașteptat! Ciprioții au dezvăluit clubul la care este așteptat Elias Charalambous după plecarea de la FCSB

Elias Charalambous a reacționat după ce a aflat că Mirel Rădoi îi va lua locul la FCSB

Elias Charalambous a reacționat după ce a aflat că Mirel Rădoi îi va lua locul la FCSB



Recomandarile redactiei
A explodat și i-a cerut demisia lui Igor Tudor în direct: ”E un impostor, trebuie să plece!”
A explodat și i-a cerut demisia lui Igor Tudor în direct: ”E un impostor, trebuie să plece!”
Drăgușin, martor la „jihad”: Tottenham nu a mai pățit asta niciodată în istorie!
Drăgușin, martor la „jihad”: Tottenham nu a mai pățit asta niciodată în istorie!
Reacție din vestiarul FCSB după plecarea lui Charalambous și Pintilii. Ce a transmis Ngezana
Reacție din vestiarul FCSB după plecarea lui Charalambous și Pintilii. Ce a transmis Ngezana
Seară de uitat pentru „rivalul” lui Drăgușin! Notă dezastruoasă după umilința cu Atletico Madrid
Seară de uitat pentru „rivalul” lui Drăgușin! Notă dezastruoasă după umilința cu Atletico Madrid
”Mi se rupe sufletul!” Igor Tudor, criticat vehement după decizia din prima repriză din Atletico – Tottenham
”Mi se rupe sufletul!” Igor Tudor, criticat vehement după decizia din prima repriză din Atletico – Tottenham
Alte subiecte de interes
Internaționalul român a „explodat” în Italia și a sărit la gâtul arbitrului! Riscă o suspendare gravă
Internaționalul român a „explodat” în Italia și a sărit la gâtul arbitrului! Riscă o suspendare gravă
Doi fotbaliști români născuți în străinătate au început pregătirea de vară cu echipa din Serie A!
Doi fotbaliști români născuți în străinătate au început pregătirea de vară cu echipa din Serie A!
”Dramatic” Anunțul italienilor despre transferul internaționalului român
”Dramatic” Anunțul italienilor despre transferul internaționalului român
Răsturnare de situație? Inter i-a găsit echipă, dar Ionuț Radu nu este mulțumit: ”Așteaptă o ofertă din partea lor!”
Răsturnare de situație? Inter i-a găsit echipă, dar Ionuț Radu nu este mulțumit: ”Așteaptă o ofertă din partea lor!”
Victor Osimhen a spus ”DA” și pleacă de la Napoli! Unde e așteptat să semneze
Victor Osimhen a spus ”DA” și pleacă de la Napoli! Unde e așteptat să semneze
Osimhen, transferat de PSG! Parizienii plătesc peste 100 de milioane de euro pentru atacantul lui Napoli
Osimhen, transferat de PSG! Parizienii plătesc peste 100 de milioane de euro pentru atacantul lui Napoli
CITESTE SI
GALERIE FOTO. Dacia a prezentat oficial noul crossover Striker, hibrid și GPL. Prețul său de pornire ”democratizează accesul”

stirileprotv GALERIE FOTO. Dacia a prezentat oficial noul crossover Striker, hibrid și GPL. Prețul său de pornire ”democratizează accesul”

„Miroase a slăbiciune”. Cum au reacționat fanii după ce Selena Gomez a sărutat piciorul soțului Benny Blanco

protv „Miroase a slăbiciune”. Cum au reacționat fanii după ce Selena Gomez a sărutat piciorul soțului Benny Blanco

Descoperire de excepție în România. Rămăşiţele unui dinozaur, despre care oamenii de ştiinţă nu ştiau, în Țara Hațegului

stirileprotv Descoperire de excepție în România. Rămăşiţele unui dinozaur, despre care oamenii de ştiinţă nu ştiau, în Țara Hațegului

NATO își întărește apărarea, după interceptarea unei rachete deasupra Turciei. Sisteme Patriot au fost mutate

stirileprotv NATO își întărește apărarea, după interceptarea unei rachete deasupra Turciei. Sisteme Patriot au fost mutate

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!