În locul celor doi, a fost instalat Mirel Rădoi, care, însă, va rămâne doar până în vară pe banca roș-albaștrilor.

Clubul la care este așteptat Elias Charalambous după despărțirea de FCSB

Între timp, Elias Charalambous s-a întors în Cipru, iar publicațiile cipriote au început deja să speculeze în legătură cu viitorul profesional al antrenorului.

Conform presei din Cipru, după rezultatele sub așteptări ale celor de la AEL Limassol, conducerea clubului a luat decizia de a nu-i prelungi contractul antrenorului portughez Hugo Martins.

Tehnicianul a fost numit la AEL Limassol la finalul lunii septembrie, iar contractul îi va expira la data de 31 mai 2026.

Jurnaliștii susțin că principala variantă de înlocuitor pentru Martins este chiar fostul antrenor principal de la FCSB, Elias Charalambous, însă aceștia au ținut să menționeze că totul este, deocamdată, doar un zvon care circulă prin fotbalul cipriot, având în vedere că nimeni din cadrul clubului nu a confirmat această variantă.

De altfel, ciprioții au subliniat că Elias Charalambous își dorește în principal să preia un club din afara Ciprului și nu caută neapărat să antreneze în țara sa, însă rămâne de văzut ce îi rezervă viitorul antrenorului care a dus-o pe FCSB doi ani la rând în faza principală Europa League.

”Zvonurile au început deja despre antrenorul din Nicosia, în vârstă de 45 de ani, că odată cu startul noului sezon va începe să lucreze pentru o echipă de pe insulă.

După ultimele rezultate negative ale lui AEL și presiunea din partea unor persoane din conducere de a nu reînnoi colaborarea cu Martins, unii au început să vehiculeze numele lui Elias Charalambous.

Toate acestea sunt deocamdată doar zvonuri. În orice caz, fostul antrenor de la FCSB s-ar putea să nu își dorească în viitorul apropiat o ’repatriere’, ci mai degrabă să privească spre o continuare a carierei la o echipă din străinătate”, au scris jurnaliștii ciprioți.

În momentul de față, AEL Limassol ocupă locul șapte în campionatul Ciprului, cu 33 de puncte acumulate în 25 de partide.

Ce a spus Elias Charalambous la plecarea din România

„În viața noastră, poveștile bune au un sfârșit. Am avut trei ani fantastici la club, a fost un capitol grozav de care o să-mi amintesc mereu în viața mea, dar cel mai important lucru au fost ultimele două zile. Mesajele pe care le-am primit de la fani, de la oamenii care susțin acest club uriaș, au fost cel mai mare câștig pentru mine. Când pleci cu aceste mesaje de la oameni, pentru mine... nu poți cumpăra aceste lucruri.

Vreau să mulțumesc tuturor fanilor noștri, tuturor celor din România care au susținut acest club. Vreau să mulțumesc tuturor românilor pentru felul în care m-au tratat, mi-am făcut mulți prieteni buni care o să-mi rămână pentru restul vieții. Plimbându-mă prin oraș pentru a-mi rezolva lucrurile în ultimele două zile, am întâlnit fani de la Rapid și Dinamo, de la alte echipe, care mi-au arătat respect. Asta, pentru mine, este totul”, a spus Elias Charalambous la plecarea din România.

