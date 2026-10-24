FCSB poate miza, în curând, mai mult pe un tânăr, mai ales că se încadrează și în regula ”under” impusă în Superliga României. De mult este conducerea cu ochii pe el, dar până acum nu a avut curajul să îl joace constant. A adunat doar 16 meciuri oficiale pentru FCSB, chiar dacă a și marcat de două ori.

În actuala stagiune, David Popa, căci despre el este vorba, a bifat patru meciuri pentru FCSB, dintre care unul în Cupa României, cu FC Argeș. De altfel, cu piteștenii chiar a marcat unul dintre goluri, la succesul cu 5-0.

FCSB: David Popa, atacant de bandă dreaptă, evoluții solide în Liga 3

David Popa, născut la Luduș, a fost format la Academia FCSB și a jucat pentru formația bucureșteană în Youth League. Cifrele sale, la echipele de juniori, sunt dătătoare de speranță pentru viitorul său fotbalistic.

Popa a fost componentul echipei U19 a lui FCSB, care a participat în sezonul t recut de Youth League. Extrema dreaptă a reușit o dublă în partida retur cu Akademia Puskas (3-3, 2-4 d.l.d.), disputată în decembrie anul trecut.

David Popa poate fi următorul fotbalist ”under” pe care va miza FCSB în sezonul următor

Poate din sezonul următor va fi folosit mai mult David Popa la prima echipă a FCSB, dar momentan dă un randament solid în Liga 3, la FCSB 2, unde, în două meciuri, a marcat patru goluri! Fotbalistul de bandă a înscris două goluri în duelul cu Dunărea Giurgiu (scor 2-2), dar și cu Progresul Mogoșoaia (scor 5-2).

La ora actuală, atacantul de bandă dreaptă are o cotă de piață de 150.000 de euro, conform Transfermarkt.

În Liga 3, FCSB 2 face parte din Seria 5 și nu stă prea bine în clasament. Se situează pe locul 10 din 12 echipe.