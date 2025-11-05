FCSB s-a calificat în turul al treilea al căii campioanelor naționale în competiția de fotbal pentru juniori Youth League, după ce a învins formația croată Lokomotiva Zagreb cu scorul de 3-2 (2-0), miercuri, la Centrul de Fotbal al FRF de la Buftea, în manşa secundă din turul al doilea.

FCSB s-a calificat în turul al treilea al Youth League! Mihai Toma a marcat

După ce s-a impus şi în prima manşă cu acelaşi scor, 3-2, pentru FCSB au marcat Robert Necşulescu (23), David Popa (39) şi Mihai Toma (59), în timp ce golurile oaspeților au fost înscrise de Dino Godec (47) şi Ante Utrobiic (90).

Antrenorul Marius Lucian Ştefan a aliniat echipa: Matei Popa - Cristian Pompaş, Luca Ciobanu (Emilian Tătaru, 67), Andrei Dăncuş, Denis Ciocîrlan - Mihai Toma (Matei Pădure, 84), Matei Manolache, Robert Necşulescu (Andrei Panait, 77) - David Popa, Alexandru Stoian (Luca Ilie, 67), Denis Colibăşanu (Andrei Roşu, 84).

În sezonul trecut, Lokomotiva a eliminat-o pe Farul Constanța din Youth League, cu două victorii, 2-0 la Ovidiu şi 4-1 în Croația.

În turul al treilea, FCSB o va înfrunta pe învingătoarea dintre Puskas Akademia (Ungaria) şi Brann Bergen (Norvegia). În prima manşă, cele două echipe au încheiat nedecis, la Bergen, iar revanşa are loc miercuri la Felcsut.

Agerpres

