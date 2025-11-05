„Acord” pentru noul antrenor de la Genoa! Cine va prelua banca „Grifonului”

După ce a acumulat doar 3 puncte în primele 9 etape, iar Genoa a ajuns pe ultimul loc, fostul mare internațional francez Patrick Vieira a fost demis, iar interimatul a fost preluat de Domenico Criscito (38 de ani) și Roberto Murgita (56 de ani).

„Acord” pentru noul antrenor de la Genoa!

Cu toate că opțiunile au fost numeroase, se pare Daniele De Rossi a tras cartea norocoasă. Potrivit jurnalistului Gianluca Di Marzio, fostul mare mijlocaș de la AS Roma a ajuns la un acord financiar cu trupa patronată de românul Dan Șucu.

„De Rossi se află în ultimele negocieri cu Genoa. Acord pentru detaliile financiare!”, a scris jurnalistul pe platforma X.

Fost mijlocaș defensiv, De Rossi și-a agățat ghetele în cui în anul 2020 și la scurt timp după se alătura în staff-ul Italiei, condus la acea vreme de Roberto Mancini.

