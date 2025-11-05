„Acord” pentru noul antrenor de la Genoa! Cine va prelua banca „Grifonului”

&bdquo;Acord&rdquo; pentru noul antrenor de la Genoa! Cine va prelua banca &bdquo;Grifonului&rdquo; Serie A
Genoa a renunțat la serviciile lui Patrick Vieira după un start slab de sezon.

dan sucuGianluca di MarzioGenoaPatrick VieiraDaniele de Rossi
După ce a acumulat doar 3 puncte în primele 9 etape, iar Genoa a ajuns pe ultimul loc, fostul mare internațional francez Patrick Vieira a fost demis, iar interimatul a fost preluat de Domenico Criscito (38 de ani) și Roberto Murgita (56 de ani).

„Acord” pentru noul antrenor de la Genoa!

Cu toate că opțiunile au fost numeroase, se pare Daniele De Rossi a tras cartea norocoasă. Potrivit jurnalistului Gianluca Di Marzio, fostul mare mijlocaș de la AS Roma a ajuns la un acord financiar cu trupa patronată de românul Dan Șucu.

„De Rossi se află în ultimele negocieri cu Genoa. Acord pentru detaliile financiare!”, a scris jurnalistul pe platforma X.

Fost mijlocaș defensiv, De Rossi și-a agățat ghetele în cui în anul 2020 și la scurt timp după se alătura în staff-ul Italiei, condus la acea vreme de Roberto Mancini.

Ca „principal” a avut doar două mandate, unul în Serie B cu Spal (octombrie 2022 - februarie 2023) și altul în Serie A cu AS Roma (ianuarie - septembrie 2024).

Programul lui Genoa

Duminică, 9 noiembrie, „Grifonul” va primi vizita celor de la Fiorentina de la ora 16:00. Acesta va fi și singurul meci care ar trebui să îi sperie pe colegii lui Stanciu, întrucât pe 22 noiembrie se vor duela cu Cagliari, iar o săptămâna mai târziu cu Hellas Verona, ambele echipe de mijlocul clasamentului.

Adevăratele teste vor veni în luna decembrie, când Genoa se va duela cu Atalanta de două ori (Cupa Italiei / 14 decembrie și campionat / 21 decembrie), Udinese (8 decembrie), Inter Milano (14 decembrie) și AS Roma (29 decembrie).

A murit Emeric Ienei. Fostul mare antrenor avea 88 de ani
Iosif Rotariu, devastat după moartea lui Emeric Ienei: „Sunt prea multe! A fost ca un tată”
Ilie Dumitrescu și-a amintit emoționat calitățile care l-au făcut unic pe regretatul Emeric Ienei: „Cel mai nobil antrenor”
Decesul lui Emeric Ienei ține prima pagină în presa din Ungaria: ”Trebuia să ne conducă la Mondial”
Anghel Iordănescu, sfâșiat de moartea lui Emeric Ienei: „Mi-a fost frate, antrenor, reper”
Ilie Năstase, devastat de moartea lui Emeric Ienei: ”Îl cunosc de la 16 ani, un om extraordinar. Trebuia să aibă statuie până acum”
Cererea formulată de FCSB la UEFA după moartea lui Emeric Ienei
FCSB s-a calificat în turul al treilea al Youth League! Preferatul lui Gigi Becali a marcat
Cum arată și cu ce se ocupă Andra, soția lui Daniel Pancu. Tehnicianul se iubește cu un fost model
FCSB are un nou director sportiv: "Ne-am înțeles!"

Dioszegi s-a convins după ce a văzut în Liga 2: "Ei sunt cu un picior în prima ligă, dar locul 2 de vânzare"

Dennis Man, la raport! Nota primită în Olanda, după ce a fost primul schimbat în meciul din Champions League

Champions League | Olympiacos – PSV 1-1! Echipa lui Dennis Man salvează un punct în prelungiri

Verdictul specialistului după decizia controversată luată de Istvan Kovacs în Liverpool – Real Madrid: ”Zonă gri!”

Dan Șucu, decizie spectaculoasă! O nouă echipă pentru patronul de la Rapid și Genoa



Ilie Năstase, devastat de moartea lui Emeric Ienei: ”Îl cunosc de la 16 ani, un om extraordinar. Trebuia să aibă statuie până acum”
Bölöni, dezvăluire tulburătoare despre Emeric Ienei: „A fost singurul!“
Cererea formulată de FCSB la UEFA după moartea lui Emeric Ienei
Anghel Iordănescu, sfâșiat de moartea lui Emeric Ienei: „Mi-a fost frate, antrenor, reper”
Cum arată și cu ce se ocupă Andra, soția lui Daniel Pancu. Tehnicianul se iubește cu un fost model
Cum le-a dat discret peste nas Șucu mai "experimentaților" Becali, Varga, Rotaru și Mititelu, la prezentarea lui Șumudică
Dan Șucu a recunoscut! Lovitura pregătită de Rapid: ”Da, ni-l foarte dorim”
8.000.000 de euro pentru Dennis Man! Anunțul făcut de Gianluca Di Marzio
Celebrul Gianluca Di Marzio, anunț surprinzător despre viitorul lui Radu Drăgușin
George Pușcaș a debutat la ultima clasată din Turcia! A atins mingea de 10 ori și a nimerit bara o dată
Atalanta aduce un atacant de la Genoa și e forțată să-și trimită vedeta la Juventus!
stirileprotv Operațiunea Jupiter 4 se intensifică pe zi ce trece. Polițiștii fac 267 de percheziții în mai multe județe

protv Farmecul imperfecțiunii: dinți strâmbi sau nasuri ascuțite. Cum arătau vedetele de altă dată, pe vremea când micile imperfecțiuni nu se corectau cu bisturiul

stirileprotv Guvernul adoptă reforma administrației publice. 13.000 de angajați concediați, parlament redus la 400 de membri

stirileprotv Cum dispar pădurile României cu ajutorul celor care ar trebui să le protejeze. Mii de copaci tăiați ilegal în două județe

