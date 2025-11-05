Legendarul antrenor a trecut în neființă în urma unei comoții cerebrale. El s-a stins din viață în locuința sa din Oradea, iar vestea a emoționat o țară întreagă.



Și nu doar România. Ienei s-a făcut remarcat și la vecinii unguri. El a fost consultantul echipei Debrecen la începutul anilor 90, iar în toamna lui 1994 a antrenat-o pe Fehervar.



Mai mult, fost selecționer al României a condus și prima reprezentativa a Ungariei, în perioada 1992-1993, timp în care a bifat 14 apariții la cârma acestora.



Emeric Ienei, iubit în toată Ungaria. Două cluburi maghiare l-au omagiat pe legendarul antrenor: ”Nu-l vom uita niciodată”



”Nu o să-l uităm niciodată”, se arată în comunicatul emis de Debrecen. ”Ienei antrenat naționala Ungariei în 1992 și 1993 și înainte de asta a ajutat la succesul echipei Debrecen”, au mai scris ungurii.



Și Fehervar l-a omagiat pe Emeric Ienei. ”Fostul nostru antrenor a murit la 88 de ani. Dumnezeu să-l odihnească în pace”, a scris clubul într-o postare publicată pe rețelele social media.



Emeric Ienei a istorie pentru naționala României



Ienei a înregistrat două performanțe notabile la conducerea tehnică a primei reprezentative. În primul său mandat de selecționer a calificat România în optimile Campionatului Mondial din 1990, iar în al doilea în sferturile de finală ale Campionatului European din 2000.



În 1990, România trecea de faza grupelor la Mondialul din Italia, după o victorie cu URSS (2-0), o înfrângere cu Camerun (1-2) și un egal cu Argentina (1-1). „Tricolorii” au fost eliminați atunci dramatic în faza optimilor de finală de către Irlanda, 4-5 la loviturile de departajare, după un 0-0 în timpul regulamentar.



În vara anului 2000, tot sub conducerea lui Emeric Ienei, prima reprezentativă a realizat calificarea în sferturile de finală ale competiției dintr-o „grupă a morții”. După un egal cu Germania (1-1) și o înfrângere cu Portugalia (0-1), sub bacheta lui Ienei a fost înregistrată o victorie de povestit nepoților: 3-2 cu Anglia.



Emeric Ienei avea la dispoziție atunci un lot format din fotbaliști ai „Generației de Aur” precum Gheorghe Hagi, Gheorghe Popescu, Miodrag Belodedici, Bogdan Stelea, Dan Petrecu sau Dorinel Munteanu, dar și reprezentanți ai generației următoare precum Adrian Mutu, Cristian Chivu, Bogdan Lobonț sau Cosmin Contra.

Foto: Fehervar

