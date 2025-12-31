Având în vedere că roș-albaștrii traversează o perioadă dificilă atât în campionat, cât și în Europa, Gigi Becali vrea să întărească echipa în această vară, cu atât maim ult cu cât FCSB nu ocupă în prezent un loc de play-off.

Gigi Becali: ”Coman face cum i-am zis!”

Astfel, a apărut din nou varianta Florinel Coman. Becali și-a dorit să îl aducă pe fostul său jucător sub formă de împrumut până la finalul acestui sezon, însă patronul de la FCSB s-a lovit de refuzul qatarezilor de la Al Gharafa.

Chiar dacă nu se opun unei despărțiri de Coman, Al Ghafara ar lua în considerare să îl cedeze pe fotbalistul român doar altei echipe din campionatul Qatarului.

”Ăia de acolo au zis că-l lasă doar în Qatar. Acolo plăteşte Guvernul, cum ar veni. Îl lasă împrumut la altă echipă, dar numai în Qatar. Plăteşte Guvernul şi colo şi colo.

El a spus că dacă-i dau bani... A zis: ‘Nea Gigi, fac cum ai spus. Vreţi? Banii! Altfel nu plec’. El face cum i-am spus: ‘Ia-ţi banii de fotbalist, cât mai eşti’.

Mai are încă un an şi jumătate de contract. Mai are de luat încă 3 milioane în acest an şi jumătate.

Lui nu-i convine situaţia personală, dar i-am spus: ‘Vezi-ţi de treaba ta, ia-le banii şi distrează-te. Nu fi fraier!’. Ăsta e sfatul pe care-l dau tuturor fotbaliştilor: ‘Ai un contract, ia banii!’”, a spus Gigi Becali la Digi Sport.

În acest sezon, Florinel Coman și-a făcut apariția doar în 12 meciuri la Al Gharafa și a strâns doar 535 de minute. Dintre acestea, șase meciuri au fost în Liga Campionilor Asiei, patru meciuri în campionat și două în Cupa Qatarului.

Coman are două goluri și o pasă decisive în acest sezon la Al Gharafa, toate reușite în Cupa Qatarului.

