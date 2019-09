LUNA DE FOC a lui Vintila! Perioada urmatoare e decisiva pentru noul antrenor FCSB! Ce program are

Urmatoarele 4 partide pot fi decisive pentru pastrarea lui Bogdan Arges Vintila ca antrenor principal al FCSB.

FCSB se afla pe locul 11 in Liga 1, dupa 8 etape jucate din actualul sezon, cu 7 puncte acumulate si golaveraj negativ (-8, 9-17). “Ros-albastrii” sunt la doar 4 puncte de ultimul loc de play-off, ocupat acum de FC Botosani (11 puncte), dar pentru echipa lui Gigi Becali urmeaza patru etape de foc, urmand sa intalneasca pe CS “U” Craiova (deplasare, 15 septembrie), CFR Cluj (acasa, 21 septembrie), Academica Clinceni (deplasare, 28 septembrie) si Dinamo (acasa, 5 octombrie).



Bogdan Arges Vintila a fost numit antrenor al FCSB pe data de 23 august, de atunci echipa inregistrand o victorie (2-1 cu Viitorul) si o infrangere (0-4 cu Gaz Metan Medias) in Liga 1 si pierzand returul play-off-ului Europa League (0-1 cu Vitoria Guimaraes) si, implicit, castigul financiar pentru calificarea in grupele competitiei. Antrenorul are trasat ca obiectiv acumularea a cel putin 9 puncte din aceste patru partide, dar jocul echipei a suferit teribil in ultimele luni.

Cum va arata echipa la urmatoarele meciuri

La urmatoarele meciuri vor reveni accidentatii Balgradean, Tanase si Morutan, in timp ce Andrei Vlad, Man, Nedelcu si Momcilovici sunt in ultima faza a recuperarii dupa accidentari. De asemenea, Lucian Filip si Alexandru Stan vor mai lipsi cel putin 2 luni. La meciul de la Craiova va debuta Cristi Manea, imprumutat de la Apollon Limasol, in timp ce Mihai Roman a fost cedat, sub forma de imprumut pana la finalul acestui sezon, la FC Botosani, iar clubul cauta solutii sa se desparta in conditii amiabile de Lukasz Gikiewicz, Diogo Salomao, Bojidar Ciorbadjiyski, Claudiu Belu, Andrei Marc si Alexandru Stan.



Primul „11” posibil pentru meciul cu CS „U” Craiova: Balgradean - Manea, Planici, Cristea, Pantiru (Soiledis) - Vana, Pintilii, Oaida (U21) - Ad. Popa, Fl. Tanase, Coman (U21)