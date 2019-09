FCSB ar putea da o lovitura URIASA in iarna: jucatorul adus in aceasta vara, aproape de transferul carierei! Suma pe care o cere Gigi Becali

FCSB ar putea da o lovitura importanta pe piata transferurilor in iarna.

Ionut Vina, adus in aceasta vara pentru doar 700.000 de euro de la Viitorul, ar putea pleca de la FCSB in urmatoare perioada de transferuri, conform TelekomSport. AEK Atena il monitorizeaza atent pe Vina si ar putea face o oferta in iarna.

Vina este cotat in acest moment la 1,5 milioane de euro. Potrivit sursei citate, Gigi Becali ar fi dispus sa renunte la mijlocasul sau pentru doua milioane de euro. Grecii ii ofera un salariu de 600.000 de euro, mult peste ceea ce ii poate oferi FCSB.

Vina a strans deja 14 meciuri pentru FCSB si este unul dintre putinii jucatori care s-au remarcat in acest sezon. Vina a oferit 3 pase decisive.