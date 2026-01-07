Potrivit iAMSport, suma s-a ridica la 20.000 de euro, bani pe care portarul susține că trebuia să-i încaseze drept bonusuri pentru parcursul european din perioada în care apăra buturile roș-albaștrilor.



Despărțirea dintre portar și gruparea campioană s-a produs oficial pe 1 ianuarie 2025, moment în care contractul său a expirat. Deși a trecut un an complet de când goalkeeper-ul a părăsit echipa și a semnat în străinătate, socotelile cu fosta sa formație nu au fost încă încheiate, iar conflictul s-a mutat acum în sala de judecată.



20.000 de euro pentru campaniile europene



Litigiul are la bază neplata unor prime de performanță specifice, notează sursa citată mai sus. Vlad pretinde că mai are de recuperat 20.000 de euro, bani care reprezintă bonusurile neachitate pentru participarea în cupele europene alături de FCSB.



Roș-albaștrii plăteau 400.000 de euro Universității Craiova în 2017 pentru a-l transfera pe Vlad, văzut atunci ca un mare pariu de viitor, dar l-au pierdut gratis anul trecut, după ce acesta intrase într-un con de umbră la echipă.



Imediat după ce a devenit liber de contract în ianuarie 2025, Andrei Vlad a ales să plece în străinătate și a semnat cu Aktobe. În Kazahstan, portarul român a avut un an solid, bifând 27 de meciuri în ultimul sezon. Deși angajamentul său cu Aktobe a ajuns la final la începutul acestui an, părțile negociază în prezent prelungirea înțelegerii.

