FOTO ȘI VIDEO FCSB trage tare în Antalya: Mihai Popescu, alergări la mai puțin de 3 luni după accidentarea horror

SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

FCSB continuă pregătirile în cantonamentul din Antalya, iar peste două zile va disputa și o partidă amicală.

TAGS:
FCSBMihai PopescuOctavian PopescuDenis AlibecAntalyaflorin tanase
Din articol

FCSB trage tare în Antalya: Mihai Popescu, alergări la mai puțin de 3 luni după accidentarea horror

Campioana României se află de duminică la Gloria Sports Arena, iar jucătorii sunt supuși unor antrenamente fizice intense de preparatorul Thomas Neubert.

De la antrenamentul de miercuri dimineață a lipsit Florin Tănase. Golgheterul lui FCSB din acest sezon a acuzat un disconfort și s-a pregătit separat.

În schimb, pe teren și-a făcut apariția Mihai Popescu. Deși a suferit o accidentare gravă în urmă cu mai puțin de trei luni - ruptură la nivelul ligamentelor încrucișate - procesul de recuperare al stoperului decurge foarte rapid, iar miercuri a ieșit la alergări.

Octavian Popescu, despre care Gigi Becali spunea că este dispus să îl cedeze la noua echipă a lui Marius Șumudică, Al Okhdood, se află în continuare în cantonamentul lui FCSB, la fel ca Denis Alibec, un alt jucător care trebuie să demonstreze în Turcia că merită să rămână la FCSB.

  • Cantonament fcsb antalya 15
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

La antrenamentul lui FCSB au mai fost prezenți Florin Cernat, directorul sportiv al echipei, și Costin Curelea, selecționerul naționalei U21 a României.

În cantonamentul din Antalya, FCSB va disputa o partidă amicală împotriva lui Beșiktaș, vineri, 9 ianuarie, de la ora 16:00.

Primul meci oficial al campioanei din 2026 va fi împotriva lui FC Argeș, în deplasare, vineri, 16 ianuarie, de la ora 20:00.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Rusia a trimis nave militare pentru a proteja un petrolier urmărit de forțe americane în Oceanul Atlantic
Rusia a trimis nave militare pentru a proteja un petrolier urmărit de forțe americane &icirc;n Oceanul Atlantic
ULTIMELE STIRI
Arne Slot, veste proastă pentru fanii lui Liverpool &icirc;naintea derby-ului cu Arsenal (joi, 22:00, VOYO)
Arne Slot, veste proastă pentru fanii lui Liverpool înaintea derby-ului cu Arsenal (joi, 22:00, VOYO)
Fotbalistul crescut de Hagi să fie noul Denis Drăguș și-a reziliat contractul cu o echipă codașă din Liga 2!
Fotbalistul crescut de Hagi să fie noul Denis Drăguș și-a reziliat contractul cu o echipă codașă din Liga 2!
Valeri Bojinov junior, fiul c&acirc;ntăreței Alisia și al fostului atacant de la City sau Juventus, l&acirc;ngă doi rom&acirc;ni &icirc;n prima ligă!
Valeri Bojinov junior, fiul cântăreței Alisia și al fostului atacant de la City sau Juventus, lângă doi români în prima ligă!
Mike Maignan s-a decis! AC Milan urmează să facă anunțul oficial
Mike Maignan s-a decis! AC Milan urmează să facă anunțul oficial
Cel mai rușinos wildcard văzut vreodată &icirc;n tenis: nu știa nici de pe ce parte să servească mingea. Scene ireale
Cel mai rușinos wildcard văzut vreodată în tenis: nu știa nici de pe ce parte să servească mingea. Scene ireale
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Cesc Fabregas, categoric: Chivu să vorbească! Ajunge, mie nu &icirc;mi place

Cesc Fabregas, categoric: "Chivu să vorbească! Ajunge, mie nu îmi place"

A reziliat cu CFR Cluj și a semnat imediat cu noua echipă: 20.000 de euro pe lună

A reziliat cu CFR Cluj și a semnat imediat cu noua echipă: "20.000 de euro pe lună"

Fără dubii! Italienii au spus cum trebuie primit Chivu la Parma, după ce a lăsat echipa pentru a prelua Inter

Fără dubii! Italienii au spus cum trebuie primit Chivu la Parma, după ce a lăsat echipa pentru a prelua Inter

Ion Țiriac pierde șefia &icirc;n topul miliardarilor! Cine sunt rom&acirc;nii care domină clasamentul Forbes și i-au depășit pe frații Pavăl

Ion Țiriac pierde șefia în topul miliardarilor! Cine sunt românii care domină clasamentul Forbes și i-au depășit pe frații Pavăl

Olandezii au dat verdictul &icirc;n privința lui Dennis Man: &bdquo;Trebuie să convingă mai des&rdquo;

Olandezii au dat verdictul în privința lui Dennis Man: „Trebuie să convingă mai des”

Mercato iarnă 2026 | Echipele din Liga 1 au &icirc;nceput să facă primele transferuri

Mercato iarnă 2026 | Echipele din Liga 1 au început să facă primele transferuri



Recomandarile redactiei
Arne Slot, veste proastă pentru fanii lui Liverpool &icirc;naintea derby-ului cu Arsenal (joi, 22:00, VOYO)
Arne Slot, veste proastă pentru fanii lui Liverpool înaintea derby-ului cu Arsenal (joi, 22:00, VOYO)
Valeri Bojinov junior, fiul c&acirc;ntăreței Alisia și al fostului atacant de la City sau Juventus, l&acirc;ngă doi rom&acirc;ni &icirc;n prima ligă!
Valeri Bojinov junior, fiul cântăreței Alisia și al fostului atacant de la City sau Juventus, lângă doi români în prima ligă!
Drăgușin, salariu tăiat: anunț tare neplăcut pentru internaționalul rom&acirc;n
Drăgușin, salariu tăiat: anunț tare neplăcut pentru internaționalul român
Bergodi a numit principala favorită la titlu din Superliga: Cea mai bună!
Bergodi a numit principala favorită la titlu din Superliga: "Cea mai bună!"
Fotbalistul crescut de Hagi să fie noul Denis Drăguș și-a reziliat contractul cu o echipă codașă din Liga 2!
Fotbalistul crescut de Hagi să fie noul Denis Drăguș și-a reziliat contractul cu o echipă codașă din Liga 2!
Alte subiecte de interes
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează &icirc;n cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a &icirc;nfruntat două cluburi din Rom&acirc;nia
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, &icirc;n play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
&Icirc;ntrebat despre transferul la FCSB, fotbalistul urmărit de Gigi Becali a dat un răspuns inedit după umilința cu Sepsi
Întrebat despre transferul la FCSB, fotbalistul urmărit de Gigi Becali a dat un răspuns inedit după umilința cu Sepsi
Jucătorul lui Gică Hagi a reacționat după ce s-a vorbit despre transferul la FCSB: &rdquo;Mă bucur!&rdquo;
Jucătorul lui Gică Hagi a reacționat după ce s-a vorbit despre transferul la FCSB: ”Mă bucur!”
Pierdere importantă pentru FCSB! Starul campioanei s-a operat și va lipsi două luni de pe teren
Pierdere importantă pentru FCSB! Starul campioanei s-a operat și va lipsi două luni de pe teren
FCSB, fără un jucător important &icirc;n preliminariile Champions League! Anunțul lui Gigi Becali: &rdquo;Două luni jumătate va fi afară!&rdquo;
FCSB, fără un jucător important în preliminariile Champions League! Anunțul lui Gigi Becali: ”Două luni jumătate va fi afară!”
CITESTE SI
O t&acirc;nără rom&acirc;ncă angajează cel puțin 30 de muncitori la o fermă de fistic din Spania. Salariul, 12,50 euro pe oră

O tânără româncă angajează cel puțin 30 de muncitori la o fermă de fistic din Spania. Salariul, 12,50 euro pe oră

Ziua v&acirc;nd mașini, noaptea c&acirc;ntă. Viața gemenelor Cheeky Girls la 43 de ani

protv Ziua vând mașini, noaptea cântă. Viața gemenelor Cheeky Girls la 43 de ani

Motivul pentru care Donald Trump vrea at&acirc;t de mult Groenlanda, cea mai mare insulă din lume: &rdquo;Resurse minerale și energetice&rdquo;

stirileprotv Motivul pentru care Donald Trump vrea atât de mult Groenlanda, cea mai mare insulă din lume: ”Resurse minerale și energetice”

O t&acirc;nără rom&acirc;ncă angajează cel puțin 30 de muncitori la o fermă de fistic din Spania. Salariul, 12,50 euro pe oră

stirileprotv O tânără româncă angajează cel puțin 30 de muncitori la o fermă de fistic din Spania. Salariul, 12,50 euro pe oră

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!