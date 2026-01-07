FCSB trage tare în Antalya: Mihai Popescu, alergări la mai puțin de 3 luni după accidentarea horror

Campioana României se află de duminică la Gloria Sports Arena, iar jucătorii sunt supuși unor antrenamente fizice intense de preparatorul Thomas Neubert.



De la antrenamentul de miercuri dimineață a lipsit Florin Tănase. Golgheterul lui FCSB din acest sezon a acuzat un disconfort și s-a pregătit separat.



În schimb, pe teren și-a făcut apariția Mihai Popescu. Deși a suferit o accidentare gravă în urmă cu mai puțin de trei luni - ruptură la nivelul ligamentelor încrucișate - procesul de recuperare al stoperului decurge foarte rapid, iar miercuri a ieșit la alergări.



Octavian Popescu, despre care Gigi Becali spunea că este dispus să îl cedeze la noua echipă a lui Marius Șumudică, Al Okhdood, se află în continuare în cantonamentul lui FCSB, la fel ca Denis Alibec, un alt jucător care trebuie să demonstreze în Turcia că merită să rămână la FCSB.