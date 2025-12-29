FC Aktobe a anunțat astăzi despărțirea de românul Bogdan Vătăjelu, fotbalist care și-a început cariera la FCSB.
”Mulțumim, Bogdan!
Fundașul român Bogdan Vătăjelu a părăsit echipa din cauza expirării termenilor contractuali.
Fundașul s-a alăturat echipei la începutul anului 2024. A jucat 56 de meciuri în toate competițiile, a marcat 1 gol și a oferit 5 pase decisive.
Clubul de fotbal Aktobe îi mulțumește lui Bogdan și îi urează succes în viitoarea carieră”, a precizat gruparea din Kazahstan.
După Bogdan Vătăjelu, aventură încheiată și pentru Andrei Vlad?
Și Andrei Vlad (26 de ani), fostul portar de la FCSB, a petrecut acest an la Aktobe.
Titular constant, Andrei Vlad a avut un sezon destul de bun la Aktobe: 28 de meciuri jucate, dintre care 9 fără gol primit. Echipa sa a încheiat însă doar pe locul 5 și a ratat calificarea în cupele europene.
După încheierea sezonului din Kazahstan, Aktobe a decis să se despartă de Andrei Vlad. Clubul a transferat un alt portar, pe Aleksandr Zarutskiy (32 de ani), de la campioana Kairat Almaty, iar românul își va căuta o altă echipă, scrie sportz.kz.
Vlad are contract până în 2026, însă Aktobe va încerca fie să îl vândă în această iarnă, fie să îi ofere o sumă de bani pentru a accepta rezilierea înțelegerii.
Presa din Kazahstan susține că românul are un salariu lunar de aproximativ 15.000 de euro.