FC Aktobe a anunțat astăzi despărțirea de românul Bogdan Vătăjelu, fotbalist care și-a început cariera la FCSB.

”Mulțumim, Bogdan!

Fundașul român Bogdan Vătăjelu a părăsit echipa din cauza expirării termenilor contractuali.

Fundașul s-a alăturat echipei la începutul anului 2024. A jucat 56 de meciuri în toate competițiile, a marcat 1 gol și a oferit 5 pase decisive.

Clubul de fotbal Aktobe îi mulțumește lui Bogdan și îi urează succes în viitoarea carieră”, a precizat gruparea din Kazahstan.

După Bogdan Vătăjelu, aventură încheiată și pentru Andrei Vlad?



Și Andrei Vlad (26 de ani), fostul portar de la FCSB, a petrecut acest an la Aktobe.

Titular constant, Andrei Vlad a avut un sezon destul de bun la Aktobe: 28 de meciuri jucate, dintre care 9 fără gol primit. Echipa sa a încheiat însă doar pe locul 5 și a ratat calificarea în cupele europene.

După încheierea sezonului din Kazahstan, Aktobe a decis să se despartă de Andrei Vlad. Clubul a transferat un alt portar, pe Aleksandr Zarutskiy (32 de ani), de la campioana Kairat Almaty, iar românul își va căuta o altă echipă, scrie sportz.kz.

Vlad are contract până în 2026, însă Aktobe va încerca fie să îl vândă în această iarnă, fie să îi ofere o sumă de bani pentru a accepta rezilierea înțelegerii.

Presa din Kazahstan susține că românul are un salariu lunar de aproximativ 15.000 de euro.

