FCSB are viitor! Doua victorii in doua meciuri la juniori contra marii rivale, Dinamo

FCSB a reusit doua victorii clare in acest week-end in Liga Elitelor rezervata juniorilor U19 si U17, ambele in fata lui Dinamo.

Sambata, in Liga Elitelor U17, FCSB nu a avut emotii nici macar o secunda castigand partida cu clubul din Stefan cel Mare, consolidandu-si pozitia secunda in Seria de Est a clasamentului. Golurile ros-albastrilor au fost marcate de Adrian Nita, Luca Andronache, Robert Tudor si Antonio Dumitrescu, in timp ce pentru Dinamo a marcat Mario Andrei Sutru.

Nita este vazut ca unul dintre cele mai mari talente din Academia FCSB, fiind convocat si la echipa mare pentru meciul pierdut cu Viitorul, scor 1-2, din prima etapa a play-off-ului Ligii 1. Totodata, Nita a fost retinut si in lotul FCSB care a facut cantonamentul de iarna in Spania.

Victoria e cu atat mai importanta pentru FCSB cu cat echipa ros-albastra a evoluat cu jucatori nascuti in 2003, in timp ce Dinamo a avut, in majoritate, jucatori nascuti in anul 2002.

FCSB e pe 2, cu 31 de puncte, la cinci lungimi in spatele Viitorului.

Duminica, Dinamo era mare favorita in fata FCSB in Liga Elitelor U19, formatia dinamovista fiind neinvinsa in primele 13 partide din Seria de Est. Totusi, dinamovistii nu au avut nicio sansa in fata ros-albastrilor, care s-au impus cu 3-0, goluri marcate de Marian Botezatu, Alexandru Enache si Antonio Agafitei, in timp ce Victor Truca sau Aurel Pirciu, jucatori nascuti 2002, au facut o partida excelenta pentru FCSB.

La fel ca la partida precedenta, Dinamo a contat pe jucatori care se pregatesc cu echipa din Liga 1, precum Longher, Cretu, Magureanu sau Stefan, in timp ce FCSB a mizat pe sapte jucatori nascuti in 2001 sau 2002.

FCSB, care a jucat anul trecut finala Cupei Romaniei U19, pierduta in fata lui Dinamo, e pe 3, cu 29 de puncte, in timp ce Dinamo ramane lider, cu 37 de puncte, un singur punct in fata lui Sporting Vaslui.

Totodata, FCSB U15 s-a calificat in fazele superioare ale grupei de elita in acest week-end, in timp ce Dinamo a ratat calificarea, fiind eliminata de Daco-Getica Bucuresti.

Adrian Costeiu