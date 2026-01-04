Sorana Cîrstea, ocupanta locului 43 WTA, a trecut fără emoții de Anastasia Pavlyuchenkova, poziția 47 mondială, scor 6-3, 6-1, într-o oră și câteva minute de joc.



Succesul o trimite pe Sorana în turul al doilea, unde o va întâlni pe Jelena Ostapenko, cap de serie numărul 14 și locul 23 WTA, una dintre jucătoarele redutabile ale circuitului.



Pentru Cîrstea, turneul de la Brisbane face parte din ultimul său sezon în circuit, românca anunțând că se va retrage din tenis la finalul anului.



Gabriela Ruse a cedat după ce a trecut de calificări



La Brisbane se află și Gabriela Ruse, venită din calificări după un parcurs solid. Jucătoarea clasată pe locul 88 WTA a obținut accesul pe tabloul principal după victoria cu Zeynep Sonmez, însă a fost eliminată în primul tur de Sofia Kenin, locul 28 mondial. Ruse a cedat după un meci echilibrat, scor 4-6, 6-4, 3-6, la capătul a peste două ore de joc.



România mai este reprezentată și de Jaqueline Cristian, locul 39 WTA, care urmează să joace în runda inaugurală împotriva cehoaicei Marie Bouzkova, poziția 42 mondială.

