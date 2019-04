CFR - FCSB | Marea problema a echipei lui Dan Petrescu in derby-ul de la Cluj! "CFR e in dificultate" Detaliul care poate face diferenta in favoarea FCSB

CFR - FCSB se joaca la Cluj, de la ora 21:00!

CFR Cluj si FCSB se intalnesc in marele derby din play-off, care poate decide in lupta pentru titlu. Cu absente importante de ambele parti, CFR nu conteaza pe Tucudean, iar FCSB l-a pierdut din nou pe Pintilii, Dan Petrescu si Mihai Teja trebuie sa aleaga foarte bine 11-le de start pentru a avea o sansa.

Un fost antrenor al stelistilor a vorbit despre meciul "de titlu" din play-off-ul Ligii 1 si a explicat care sunt plusurile si minusurile celor doua echipe.

"CFR Cluj este o echipa in fata careia noi ne-am descurcat bine, cand eram eu acolo. Acolo faceam egal, iar acasa, ori faceam egal, ori castigam. Acum, egalul o avantajeaza doar pe CFR Cluj. Dar, daca FCSB vrea sa castige campionatul, atunci trebuie sa se impuna", a spus Massimo Pedrazzini la DigiSport.

Dupa parerea antrenorului, marea problema a CFR-ului este absenta lui George Tucudean, iar FCSB poate avea o sansa daca isi face jocul bun de la mijloc in sus.

"CFR Cluj este in dificultate, in momentul actual, din cauza lipsei lui Tucudean. Se simte mult absenta acestui atacant. De ce spun asta? Stim foarte bine valoarea lui Dan Petrescu, dar cand joci contra unei echipe mari, importante, ai nevoie de un jucator determinant acolo in fata.

FCSB este entuziasmanta de la mijloc in sus! Gnohere este in mare forma, marcheaza des. Si mai este un aspect, oricine intra de pe banca poate face diferenta, conteaza mult asta!", a incheiat Pedrazzini.