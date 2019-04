Mutarea asta nu era in plan! Transfer urgent la FCSB dupa ultima accidentare: "Trebuie sa ia asta in calcul"

FCSB isi joaca ultima sansa la titlu la Cluj, cu CFR!

FCSB se confrunta cu o problema majora inaintea confruntarii de la Cluj cu CFR. Mihai Pintilii, liderul vestiarului, s-a accidentat si, cel mai probabil, va lipsi in meciul decisiv pentru titlu.

Helmuth Duckadam a vorbit la Ora Exacta in Sport despre meciul din aceasta seara si a explicat ca pentru FCSB doar victoria conteaza, orice alt rezultat fiind defavorabil. Acesta a comentat si situatia lui Mihai Pintilii si a explicat ca cei care se ocupa de transferurile de la FCSB ar trebui sa ia in calcul gasirea unui inlocuitor pentru acel post.

"Egalul nu ne avantajeaza cu nimic, din contra. Nu tine nimic. Nu ar mai fi sanse. Doar o victorie. Cred ca Dan Petrescu va incerca sa se apere foarte bine si sa joace pe contraatac. Egalul pentru ei e ca si o victorie. Noi va trebui sa castigam.

Daca ne uitam cate goluri au marcat, putem sa ne imaginam ca le putem da gol. Eu cred ca avem jucatori foarte buni individual, care pot face diferenta. Am vazut in ultima partida un Coman care poate face diferenta. Acum avem nevoie de mai multi jucatori care sa faca diferenta, nu doar Coman. Trebuie sa gasim golul.

Coman, dupa cum a jucat in meciul anterior, cred ca sigur va fi titular. Cu siguranta va juca titular. Acum, sa vedem cine il va inlocui pe Pintilii. Acolo va fi o mica problema, dar, asta e, va trebui sa il inlocuim. Nu stiu, eu am fost aseara la o emisiune de televiziune si am aflat ca nu ar fi facut deplasarea, nu am dat telefon, nu am vorbit cu Teja, deci nu stiu sigur. Dar, din cate am inteles, nu ar mai fi facut deplasarea la Cluj.

La Pintilii se vede ca si varsta isi spune cuvantul si e predispus si la mai multe accidentari. Eu cred ca cei care se ocupa de transferuri, ar trebui sa ia in calcul si un transfer pentru a ocupa acest post", a spus Helmuth Duckadam la PRO X.