CFR - FCSB | Ei sunt jucatorii lui Teja care-i sperie pe clujeni! Patru nume care pot face diferenta pentru FCSB

CFR - FCSB se joaca de la ora 21:00, la Cluj!

Bogdan Mara, directorul sportiv al CFR-ului, a vorbit despre derby-ul de la Cluj si a explicat ca lucrurile nu vor fi decise nici in cazul unei victorii a echipei antrenate de Dan Petrescu.

Mara sustine ca CFR-ul trebuie sa-si arate inca o data valoarea de grup pentru a reusi sa invinga valoarea individuala a jucatorilor stelisti. Directorul sportiv al clujenilor i-a nominalizat pe Man, Coman, Gnohere si Tanase printre jucatorii cei mai periculosi ai echipei lui Teja.

"Presiune este inainte de orice joc, dar, clar, cand joci cu locul 2 intr-un derby, exista presiune. Vrei nu vrei, o simti. E important ca jucatorii sa ramana cu picioarele pe pamant si sa faca un meci bun.

Noi ne dorim sa cntrazicem orice s-a spus pe teren in acest meci. Speram sa ramana valabila apararea greu de patruns.

Nu stim daca Tucudean va fi pe banca. Mister va decide. El s-a antrenat normal in aceasta saptamana. Nu cred ca-l va forta, cred ca mai are nevoie de cateva zile de antrenament. Mai urmeaza cinci meciuri importante si avem nevoie de toata echipa in forma. Tucudean trebuie sa revina 100%, sa nu riste sa se accidenteze.

La Cupa nu am renuntat, le luam pas cu pas. Ne gandim la meciul acesta si vom vedea ce facem in continuare. Nu s-a pus problema sa renuntam la Cupa. Mister a gandit sa menajeze niste jucatori in meciul de Cupa si a fost un rezultat negativ. Sansele sunt reduse, dar nu vom renunta.

FCSB are foarte multi jucatori valorosi, individual. De la Man, Coman, Gnohere, Tanase, toti cei din fata sunt jucatori valorosi, care pot face diferenta. Dar, eu cred ca forta de grup a echipei noastre, agresivitatea si tactica transmisa de Dan vor fi respectate si vom face un meci bun.

Noi trebuie sa aratam forta de grup ca sa putem bate calitatea individuala a FCSB-ului.

Daca bate FCSB, mergem inainte, dar sper sa nu se intample asta. Nu vreau sa ma gandesc la asta. Daca vom castiga, luam o optiune mare la titlu, dar nu 100%, pana nu esti matematic castigator, exista orice posibilitate", a spus Bogdan Mara la PRO X.