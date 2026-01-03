Goalkeeper-ul român s-a decis să întrerupă împrumutul la Real Oviedo, nemulțumit de faptul că nu joacă și va reveni la Atletico Madrid, care îi va căuta un nou club.

De ce a picat transferul lui Horațiu Moldovan în Italia

Cel mai probabil, fostul portar de la Rapid va ajunge la Club Brugge, în Belgia, club care a început deja negocierile cu Atletico. O mutare interesantă pentru goalkeeper-ul român, mai ales având în vedere că belgienii au anunțat că Moldovan va intra direct în primul 11 el echipei.

Înainte de a ajunge pe lista celor de la Club Brugge, Moldovan a fost dorit la Spezia, în Serie B, club care l-a urmărit și pe Răzvan Sava. În cele din urmă, italienii l-au ales pe Boris Radunovic, iar oficialul clubului, Stefano Melissano, a explicat de ce a renunțat la transferul lui Moldovan.

Acesta a dezvăluit că decizia a avut de a face cu faptul că Moldovan încasează un salariu mult prea mare la Atletico, iar Spezia nu și-ar fi permis să îl păstreze pe goalkeeper și în următoarea stagiune.

”Moldovan prezenta un interes foarte mare, dar ne-am decis să facem o alegere orientată spre viitor, având în vedere că salariul mare pe care îl are probabil că nu ne-ar fi permis să îl ținem și anul următor”, a spus Stefano Melissano, directorul sportiv al clubului Spezia, conform TMW.

Horațiu Moldovan, direct titular la Club Brugge

Presa din Belgia a anunțat că Moldovan va fi direct titular la gruparea belgiană care joacă și în Champions League.

”Club Brugge vrea să îi ofere lui Moldovan o gură de aer proaspăt. Negrii-albaștri negociază un împrumut pentru portar și se pare că aceste discuții sunt într-un stadiu avansat.

Club Brugge îi are accidentați pe Simon Mignolet și Nordin Jackers. Portarul Dani van den Heuvel, care a fost ales pe postul de titular, a fost nevoit să intre în poartă, dar Brugge va schimba asta odată cu sosirea iminentă a lui Moldovan”, au scris cei de la voetbalkrant.com.

