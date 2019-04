Tactica FCSB, pusa la zid inainte de meciul cu CFR! "Este fortat sa joace!" Avertisment DUR pentru Teja

FCSB joaca cu CFR la Cluj duminica, de la ora 21:00.

Mihai Pintilii ar putea intra pe teren in meciul cu CFR Cluj de duminica. Fotbalistul a suferit o leziune fibrilara in meciul cu Sepsi si a fost inlocuit dupa doar 14 minute.

Intrebat despre starea lui Pintilii, Mihai Teja, antrenorul FCSB-ului, a declarat ca va lua o decizie in privinta jucatorului inaintea meciului de la Cluj.

Totusi, Teja este avertizat in ceea ce-l priveste pe Pintilii. Dorinel Munteanu crede ca jucatorul nu trebuie fortat si are nevoie de o perioada mare de recuperare, avand in vedere si varsta sa. Fostul antrenor al celor de la Chiajna a povestit si o situatie similara pe care a trait-o in perioada in care era fotbalist.

"Nu m-as gandi sa spun ca Pintilii este gata din punct de vedere sportiv. El are resurse, o demonstreaza meci de meci. Problema, din punctul meu de vedere, este recuperarea lui. Eu cred ca este putin fortat sa evolueze, sa intre, iar de la o varsta ai nevoie de o recuperare mult mai mare decat la un jucator de 22 sau 23 de ani. Nu cred ca e un fotbalist care sa fie terminat, poate mult mai mult. Parerea mea este ca perioada lui de recuperare este foarte scurta.

Mihai este jucatorul care pune foarte mult suflet, este un jucator decisiv, poate sa decida singur. Mi s-a intamplat la fel la Steaua, cand am revenit din capionatul german. Mi-am dorit sa joc, am ascultat de medici. Au spus ca pentru ruptura pe care am avut-o trei saptamani sunt de ajuns pentru a reveni, iar la urmatorul meci am intrat si am facut iar ruptura si am stat trei sau patru luni de zile. Atunci m-a incurajat, la prima accidentare am vrut sa ma las, mi-a spus sa ma duc in Germania, sa fac tratamentul si sa revin cu forte proaspete in vara. Am revenit si in anul acela am luat campionatul", a spus Dorinel Munteanu pentru ProSport.

"Situatia lui este una buna, vom vedea si astazi. Va face deplasarea cu noi. Nu este 100%, dar vom lua o decizie in aceasta dimineata sau cel tarziu maine dimineata decidem daca va putea juca. El este sanatos din punct de vedere medical. Se poate intampla orice, Mihai poate ca nu este 100% din punct de vedere fizic, dar dupa cum il stim noi ca determinare, cat va putea sa joace si daca va intra, va da 200%. Balasa si Momcilovici sunt in afara lotului din cauza unor accidentari, la fel si Stan care s-a operat la menisc", a spus Mihai Teja despre Pintilii la conferinta de presa de sambata.