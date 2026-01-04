Ciprian Marica: ”Nu există atacant mai bun decât el”

Ciprian Marica, fost internațional român, a vorbit despre Erling Haaland, fotbalistul lui Manchester City cotat la 200 de milioane de euro de site-urile de specialitate.



Marica a explicat că, în ciuda faptului că Haaland nu este spectaculos și tehnic, dovedește în fiecare meci că este un atacant pur sânge, care poate înscrie din orice poziție.



Drept dovadă, Haaland a înscris goluri după goluri la toate echipele la care a fost (Vezi mai jos cifrele norvegianului)



”Nu există un atacant mai bun decât Erling Haaland. Chiar dacă nu e tehnic, nu e spectaculos, este un atacant pur sânge, care îți bagă mingea în poartă”, a spus Ciprian Marica într-un interviu pentru Pro TV și Sport.ro.



Cifrele lui Erling Haaland



Manchester City: 169 meciuri jucate, 149 goluri înscrise, 25 pase decisive

Borussia Dortmund: 89 meciuri jucate, 86 goluri înscrise, 23 pase decisive

Molde: 50 meciuri jucate, 20 goluri înscrise, 6 pase decisive

Salzburg: 27 meciuri jucate, 29 goluri înscrise, 7 pase decisive

Bryne FK: 16 meciuri jucate, 0 goluri înscrise, 0 pase decisive



Manchester City, locul 3 în Premier League



După 19 etape, ”cetățenii” au înregistrat 41 de puncte, cu 13 victorii și două rezultate de egalitate, la care s-au adăugat patru înfrângeri



Duminică, de la 19:30, dacă o bate pe Chelsea, City o poate devansa pe Aston Villa și poate urca în clasament pe poziția secundă.

