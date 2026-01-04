Ciprian Marica: ”Nu există atacant mai bun decât el”
Ciprian Marica, fost internațional român, a vorbit despre Erling Haaland, fotbalistul lui Manchester City cotat la 200 de milioane de euro de site-urile de specialitate.
Marica a explicat că, în ciuda faptului că Haaland nu este spectaculos și tehnic, dovedește în fiecare meci că este un atacant pur sânge, care poate înscrie din orice poziție.
- Drept dovadă, Haaland a înscris goluri după goluri la toate echipele la care a fost (Vezi mai jos cifrele norvegianului)
”Nu există un atacant mai bun decât Erling Haaland. Chiar dacă nu e tehnic, nu e spectaculos, este un atacant pur sânge, care îți bagă mingea în poartă”, a spus Ciprian Marica într-un interviu pentru Pro TV și Sport.ro.
Cifrele lui Erling Haaland
- Manchester City: 169 meciuri jucate, 149 goluri înscrise, 25 pase decisive
- Borussia Dortmund: 89 meciuri jucate, 86 goluri înscrise, 23 pase decisive
- Molde: 50 meciuri jucate, 20 goluri înscrise, 6 pase decisive
- Salzburg: 27 meciuri jucate, 29 goluri înscrise, 7 pase decisive
- Bryne FK: 16 meciuri jucate, 0 goluri înscrise, 0 pase decisive
Manchester City, locul 3 în Premier League
După 19 etape, ”cetățenii” au înregistrat 41 de puncte, cu 13 victorii și două rezultate de egalitate, la care s-au adăugat patru înfrângeri
Duminică, de la 19:30, dacă o bate pe Chelsea, City o poate devansa pe Aston Villa și poate urca în clasament pe poziția secundă.
