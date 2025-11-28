Se alege praful de acest sezon al FCSB-ului și, în acest context, se înmulțesc și aparițiile publice ale patronului Gigi Becali, un om care e specialist în „a-și spăla rufele în public“.

După încă un eșec pentru formația sa, 0-1 cu Steaua Roșie Belgrad în Europa League, latifundiarul din Pipera a luat „mitraliera“ și a „tras“ în toate direcțiile, în stilul său caracteristic. Pe scurt, de rezultatele proaste din acest sezon sunt vinovați toți, mai puțin omul care ia toate deciziile, la FCSB: Gigi Becali.

„Jucătorii sunt distruși, când revin de la națională“

Ultima „explicație“ a lui Becali, pentru criza formației sale, e ce fac jucătorii la echipa națională, când sunt convocați! În cadrul intervenției sale, la Digi Sport, finanțatorul roș-albaștrilor a făcut niște declarații grave, punând sub semnul întrebării calitatea și intensitatea antrenamentelor conduse de Mircea Lucescu.

„Când vin de la echipa națională sunt praf, distruși! (n.r. – jucătorii FCSB-ului). Eu nu vreau să zic că ce face sau nu Lucescu. Nu vreau să dau în el. Eu zic că, atunci când vin de la echipa națională, sunt distruși! O să vedeți altă echipă în meciul cu Farul (duminică, ora 20:30). Părerea mea este asta. Antrenorul echipei naționale trebuie să aibă o muncă mult mai complexă“, a spus Becali.

FCSB, praf și înainte de meciurile naționalei, dar și după

Fără să fie o noutate, acuzele lansate de Becali au o fractură de logică. Pentru că FCSB era praf și pulbere și înainte de pauza prilejuită pentru meciurile naționalei, dar și după ce partidele intercluburi s-au reluat, după confruntările cu Bosnia (1-3) și cu San Marino (7-1).

Până să fie pauza internațională, FCSB a înregistrat o victorie, un egal și o înfrângere, în luna noiembrie:

*U Cluj – FCSB, scor 0-2 (1 noiembrie)

*Basel – FCSB, scor 3-1 (6 noiembrie)

*Hermannstadt – FCSB, scor 3-3 (9 noiembrie)

La partidele cu Bosnia și cu San Marino, FCSB a avut cinci convocați: Târnovanu, Tănase, Olaru, Miculescu și Bîrligea (foto). Când au revenit de la lot, echipa a înregistrat următoarele rezultate:

*FCSB – Petrolul, scor 1-1 (22 noiembrie)

*Steaua Roșie Belgrad – FCSB, scor 1-0 (27 noiembrie)

Și, un ultim amănunt care demontează acuzele lui Becali: în acest sezon, FCSB are un procentaj catastrofal al partidelor pierdute: 40% (13 eșecuri în 32 de meciuri). Iar asta în condițiile în care echipa națională a avut doar trei reuniri ale lotului, toate în toamnă, în septembrie, octombrie și în noiembrie.

