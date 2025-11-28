Ajuns la o vârstă la care se gândește serios la viața de după ghete, Adi Popa a primit diploma de absolvire chiar de la Răzvan Burleanu. Mijlocașul a investit timp și bani în educația sa, plătindu-și singur modulele realizate în parteneriat cu belgienii de la DoublePass, însă rămâne fidel culorilor pe care le reprezintă și în prezent.



Întrebat dacă noua calificare l-ar putea duce în birourile rivalei din Superliga (FCSB), Popa a oferit un răspuns care nu lasă loc de interpretări.



"Nu, nu se pune problema", a transmis scurt Adi Popa, eliminând din start orice speculație privind o posibilă colaborare cu echipa patronată de Gigi Becali.



Visul din Ghencea și investiția în educație



Deși recunoaște că momentan focusul său rămâne pe teren, Popa a explicat că obiectivul principal este să ocupe funcția de director sportiv la Steaua. Totuși, dacă "militarii" nu vor avea nevoie de serviciile sale, acesta e dispus să asculte și alte propuneri.



"Am rămas cu foarte multe cunoștințe. A fost un an lung, zile întregi de la 9 la 5. Momentan încă joc, dar mă gândesc în primul rând să fiu director sportiv, de asta am și făcut cursurile. Nu au fost ieftine, mi le-am plătit singur", a detaliat jucătorul.



Fostul jucător al FCSB a completat, subliniind atașamentul față de clubul roș-albastru (CSA Steaua): "De ce să nu fiu la Steaua? Nu ascund asta, sunt stelist și ar fi un vis împlinit. Dar dacă nu va fi Steaua, iau în calcul orice ofertă serioasă unde pot pune în practică ce am învățat".

