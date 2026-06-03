Turan Tovuz, formație care a încheiat pe locul 3 în campionatul din Azerbaidjan, ar fi trebuit să ia startul în turul 2 preliminar din Conference League, unde le-ar fi avut printre posibile adversare pe FCSB sau CFR Cluj.

Echipa azeră Turan Tovuz, exclusă de UEFA din Conference League

Comisia de Apel din cadrul UEFA a anunțat, miercuri, că Turan Tovuz a fost "declarată ineligibilă pentru a participa în sezonul 2026/2027 din Conference League", ca urmare a faptului că "a fost implicată direct sau indirect în aranjarea sau influențarea unor meciuri la nivel național ori internațional".

Cazul datează încă din sezonul 2019/2020, când UEFA a suspendat pe viață 7 jucători de la Turan Tovuz care au fost implicați în trucarea de meciuri, notează presa azeră.

Turan Tovuz a anunțat că va încerca să întoarcă decizia la Tribunalul de Arbitraj Sportiv. În cazul în care hotărârea se va menține, Neftchi Baku, locul 4, va avansa în turul 2 preliminar din Conference League, iar FK Zira, locul 5, va juca în turul 1 preliminar.

"În sezonul 2025/2026, respectând toate principiile sportive, am încheiat campionatul pe locul 3 și am obținut pe merit dreptul de a participa în Conference League.

Comisia de Disciplină a UEFA a desfășurat o investigație pentru a stabili dacă clubul nostru îndeplinește criteriile necesare. Pe baza deciziei Comisiei de Disciplină a AFFA din 13 decembrie 2019, UEFA a decis, la data de 2 iunie 2026, excluderea clubului nostru din competițiile organizate de UEFA în sezonul 2026/2027.

Menționăm că, în sezonul 2019/2020, Comisia de Disciplină a AFFA a interzis celor 7 jucători ai echipei noastre, care evolua în Divizia I, să desfășoare orice tip de activitate legată de fotbal.

Dorim să informăm că, începând de astăzi, clubul nostru va întreprinde toate demersurile juridice necesare pentru modificarea acestei decizii și pentru a ne asigura participarea în Conference League, competiție pentru care ne-am calificat respectând toate principiile sportive. În acest sens, va fi depus un apel la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS).

De asemenea, informăm că nu există nicio modificare în planurile noastre de pregătire pentru Conference League. În cursul acestei luni, membrii echipei se vor reuni și vor pleca în Turcia pentru un cantonament de pregătire", a anunțat Turan Tovuz, într-un comunicat.