CFR Cluj a oficializat despărțirea de atacantul Muhammed Badamosi a doua zi după victoria cu FCSB. Vârful gambian a semnat deja cu FC Riga.

Oficialii din Gruia au anunțat încetarea raporturilor contractuale cu atacantul Muhammed Badamosi, fotbalistul de 1,96 metri care nu a reușit să se impună în Superliga. Internaționalul gambian în vârstă de 27 de ani părăsește România după o perioadă scurtă, în care a bifat doar 10 apariții în tricoul „vișiniu”.



La o zi după jocul de pe Arena Națională, clubul ardelean a transmis un mesaj de rămas-bun, confirmând destinația fotbalistului.



„Mulțumim, Muhammed Badamosi! Clubul CFR 1907 Cluj și Muhammed Badamosi au ajuns la un acord privind încheierea colaborării, atacantul urmând să își continue cariera la formația letonă FC Riga. În tricoul echipei noastre, Badamosi a evoluat în 10 partide, reușind să înscrie un gol și să ofere un assist. Îi mulțumim pentru munca depusă alături de noi și îi dorim mult succes în continuare!”, se arată în comunicatul ardelenilor.

