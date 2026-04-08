Imediat, cluburi uriașe și nume importante din fotbalul mondial au transmis mesaje pentru a-și exprima regretul pentru dispariția celui mai galonat antrenor român. Nu doar fostele echipe ale lui Lucescu i-au cinstit memoria, ci și nume mari precum Real Madrid, AC Milan sau Napoli au postat mesaje.

Și Fatih Terim (72 de ani), cel mai mare antrenor al Turciei, a transmis un mesaj emoționant pentru Mircea Lucescu, de două ori campion în Super Lig, cu Galatasaray și Beșiktaș.

În 2000, Lucescu a preluat Galatasaray din postura de câștigătoare a Cupei UEFA. Terim a lăsat atunci echipa pentru a accepta o provocare în Serie A, unde le-a pregătit pe Fiorentina și AC Milan.

Fatih Terim, scrisoare emoționantă pentru Mircea Lucescu

„Dragă Mircea,

Nu este deloc ușor să scriu aceste rânduri. Dar pentru că ți-ai petrecut aproape toată viața pe gazon, pe iarba verde, în mirosul ierbii, și pentru că ai purtat mereu responsabilități uriașe ca om de fotbal, această poveste nu trebuie să se încheie în tăcere.

În jumătatea de secol care a rămas în urmă, oamenii s-au schimbat, vremurile s-au schimbat, fotbalul s-a schimbat, lumea s-a schimbat. Dar pasiunea pentru fotbal nu a dispărut niciodată.

Noi am fost propoziții diferite ale aceleiași povești. Aceleași bucurii, aceleași tristeți, aceleași furtuni, aceleași dezamăgiri. Am câștigat, am pierdut, am fost criticați, felicitați, înțeleși și uneori neînțeleși. Cred că lucrul care ne-a apropiat cel mai mult a fost devotamentul nostru față de joc.

Destinul te-a adus la Istanbul, orașul pe care îl iubești, poate tocmai din acest motiv, pentru ultima oară.

Acesta este o scrisoare de rămas-bun, bazată pe respect. Ți-ai făcut datoria față de fotbal până la capăt. Nu doar pentru România sau Turcia, ci ai oferit foarte mult acestui joc. Și știu că, oriunde ai fi, nu îți vei lua niciodată ochii de la fotbal.

Odihnește-te în pace, prietene”, a transmis cel poreclit de turci ”Împăratul”.

Palmares absolut fabulos pentru Mircea Lucescu în antrenorat

Mircea Lucescu (80 de ani) este născut în București și s-a format la Școala Sportivă Nr. 2 din Capitală. Ca jucător a activat la Dinamo București (1963-1965, 1967-1977, 1990), Știința București (1965-1967 / împrumutat) și Corvinul Hunedoara (1977-1982). A strâns 64 de selecții și 9 goluri pentru naționala României, cu care a participat la CM 1970, unde a fost căpitanul echipei. În palmaresul de fotbalist are Divizia A (7), Cupa României (1) și un loc secund în ancheta Fotbalistul român al anului (1974 / după Cornel Dinu).

Din postura de antrenor a fost sub contract cu echipele Corvinul Hunedoara (1979-1982), România (1981-1986, calificare la Euro 1984 / 2024-2026), Dinamo București (1985-1990), Pisa (1990-1991), Brescia (1991-1995), Reggiana (1996), Rapid București (1997-1998, 1999-2000), Inter Milano (1998-1999), Galatasaray (2000-2002), Beșiktaș (2002-2004), Șahtior Donețk (2004-2016), Zenit St. Petersburg (2016-2017), Turcia (2017-2019) și Dinamo Kiev (2020-2023).

În palmaresul de manager are Divizia A (2), Cupa României (3), Supercupa României (1), Anglo-Italian Cup (1), Super Lig (2), Ukrainian Premier League (9), Ukrainian Cup (7), Ukrainian Super Cup (8), Supercupa Europei (2), Russian Super Cup (1), titlurile de "Antrenorul român al anului" (5) și "Antrenorul anului în Ucraina" (4) și distincțiile Ordinul Meritul Sportiv (Clasa a III-a, 2009 / România), Ordinul Steaua României (2009), Ordinul de Merit (Clasa a III-a, 2006 / Clasa a II-a, 2009 / Clasa I-a, 2011 // Ucraina) și titlul onorific de Cetățean de onoare al orașului Donețk.