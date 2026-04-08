Legendarul antrenor s-a stins din viață marți seară, în jurul orei 20:30, la Spitalul Universitar de Urgență București, la vârsta de 80 de ani.

Sicriul cu trupul neînsuflețit al lui „Il Luce” a fost depus la Arena Națională, unde numeroase personalități din sport au venit să îi aducă un ultim omagiu.

Ioan Andone s-a dus la Răzvan Lucescu la priveghiul lui „Il Luce”

Printre acestea s-a numărat și Ioan Andone, care la plecarea de la stadion a vorbit despre întâlnirea cu Răzvan Lucescu și despre omul care a fost Mircea Lucescu.

„Cum ne simțim? Pregătești ultimul drum pentru el. Din păcate, eu cred că trebuia să trăiască mai mult. Și a pus sufletul în slujba fotbalului și uite unde a ajuns. Lasă în spate generații de jucători tineri pe care i-a trimis spre școală, le-a povestit despre experiențele lui de fotbal. Păcat că se pierde un asemenea om. La toți ne vine rândul.

Pasiunea pentru fotbal. La el pe primul loc a fost fotbalul. Mereu a fost dispus să învețe, să se informeze, niciodată nu a rămas în urmă cu ceva. Dispare și la noi.

Din păcate, uite, îl conducem pe ultimul drum, neașteptat. Am vorbit cu el din spital, mi-a spus că se externează, era iarăși într-o stare care îți transmitea că omul ăsta nu poate muri.

Trebuia să ne întâlnim, dar nu am mai apucat. A fost un om deosebit, i-am spus așa lui Răzvan Lucescu: «Băi, ce tată ai avut!», Doamne...”, a declarat Ioan Andone.