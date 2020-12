Fanii CSA continua razboiul cu FCSB! Mai multi ultrasi s-au adunat in fata Curtii de Apel Bucuresti! Ce au cerut ros-albastri

FCSB SI CSA se judeca in continuare pentru a stabili cine este detinatoarea palmaresului Stelei.

Miercuri mai multi suporteri ai echipei CSA Steaua Bucuresti s-au adunat in fata Curtii de Apel Bucuresti pentru a afisa mai multe mesaje.

Prin aceste mesaje, fanii s-au exprimat in legatura cu faptul ca echipa aflata in acest moment la Ministerul Apararii Natioanel este continuatoarea echipei infiintate in 1947, ci nu FCSB.

De asemenea, ros-albastri au cerut judecatori corecti in acest proces si si-au aratat aprecierea pentru juristul CSA Steaua, Florin Talpan.

Comandantul clubului, Madalin Hincu, a declarat in urma cu doua saptamani ca deja exista o decizie a instantei conform careia palmaresul Stelei se afla la CSA, iar folosirea acestuia de catre alta entitate este ilegala si poate atrage sanctiuni.

"Eu sper ca dupa aceasta decizie sa se linisteasca lucrurile, toata lumea sa inteleaga cine este adevarata Steaua si sa putem sa formam din nou o echipa care sa reprezinte cu succes Romania in competitiile internationale.

Si astazi avem o decizie, astfel ca orice folosire a palmaresului este impotriva legii. Dupa ce se va da aceasta sentinta, vom notifica FRF cu privire la decizie si cu masurile care trebuiesc luate din punct de vedere legal", spunea Madalin Hincu pentru Digi Sport.

Urmatorul termen in procesul palmaresului Stelei a fost stabilit de Curtea de Apel Bucuresti pentru data de 15 februarie 2021.