BREAKING NEWS | Un fost STAR de la Manchester City sare in apararea lui Coltescu! "L-a numit negru, eu nu m-as simti ofensat cu asta!"

Un fost star de la Manchester City nu crede ca gestul lui Sebastian Coltescu poate fi acuzat de rasism.

Micah Richards (32 de ani), jucator crescut de Manchester City, a comentat scandalul momentului din fotbalul mondial.

Richards are peste 200 de meciuri in Premier League pentru City si Aston Villa si din punctul lui de vedere, gestul facut de Sebastian Coltescu nu poate fi condamnat neaparat de rasism.

Prezent in studioul televiziunii americane CBS, Richards spune ca daca ar fi fost facut 'negru' nu s-ar fi simtit ofensat in niciun fel:

"Este greu sa fiu avocatul diavolului, dar daca suntem toti intr-o camera, asa cum suntem noi acum si cineva spus: 'persoana neagra sau cel negru', nu m-as simti ofensat cu asta. Asa ca, fara sa stim contextul in care a fost folosit cuvantul, este usor sa interpretezi in ambele moduri. Din dovezile pe care le-am vazut acolo, este foarte dificil pentru mine sa-l acuz pe al patrulea oficial, deoarece nu cunosc contextul in care a fost folosit.

In Romania, cuvantul 'negru' inseamna 'black'. Este dificil. Problema este rasismul, cand se intampla un moment de rasism nu ne ocupam cu adevarat de el. Si apoi avem ceva care a fost sau nu a fost, sunt doua lucruri diferite. Deci nu putem presupune asta. Doar pentru ca ceea a zis este considerat rasist. A fost ignorant? Probabil. Rasist? Nu sunt sigur", a spus Micah Richards, la CBS, citati de Independent.