Face si Becali la fel?! Echipa din Romania care a anuntat ca nu-si mai plateste jucatorii bolnavi de COVID! Caz incredibil

Caz incredibil la CSM Resita, acolo unde conducerea clubului a venit cu un anunt incredibil pentru jucatori.

Infrangerea din etapa trecuta de pe teren propriu cu Pandurii, ultima clasata din Liga 2, a dus la demiterea antrenorului principal de la CSM Resita, Alexandru Pelici. Conducerea a decis ca antrenorul secund sa preia banca tehnica a echipei, Calin Cheregi.

Mai mult decat atat, oficialii clubului au venit cu o solutie incredibila in cazul jucatorilor care se infecteaza cu coronavirus. Conducerea a decis sa nu mai plateasca fotbalistii care sunt testati pozitiv, dupa cum ar fi anuntat chiar presedintele clublui, Cristian Bobar.

"Vor fi din nou testari. Speram sa ne reveni. Chiar am avut o discutie foarte serioasa, ieri, cu jucatorii si le-am spus ca pe perioada in care vor fi depistati pozitivi si vor lipsi de la antrenamente, clubul nu le va mai plati salariile, pentru ca trebuie sa ne protejam, si nu e normal ca de la o saptamana la alta sa creasca numarul cazurilor la noi in club", a spus Bobar pentru Radio Resita.