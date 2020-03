Un penalty atat de rusinos incat Rapid trebuia sa-l dea PESTE POARTA! Comentatorul meciului, revoltat de simularea INCREDIBILA a lui Hlistei! Scene IREALE in Rapid - Resita

Rapid are doar 3 puncte dupa primele 3 meciuri oficiale din 2020 si n-a marcat niciun gol de la reluarea campionatului.

Giulestenii au pierdut azi in Regie cu Resita. A fost meci cu scandal pentru Pancu si jucatorii sai! Condusa cu 1-0 dupa reusita superba a lui Laurentiu Bus, Rapid putea egala in final. Arbitrul Bogdan Dumitrache a dat penalty la o simulare a lui Hlistei in careul advers. Gestul mijlocasului din Arad l-a enervat pe comentatorul Digisport Ionut Angheluta, care a avut un discurs dur la adresa jucatorului si a arbitrului.

Vali Alexandru a executat lovitura de la 11 metri, dar Cobrea, eroul meciului, a scos de pe centrul portii!

"Hlistei se prabuseste. Nu e absolut nimic. Brejneni nu face absolut nimic. Hlistei... parca a fost luat cu lasoul! Incredibila simulare. O decizie rusinoasa! Ce se intampla cu aceste arbitraje in fotbalul nostru? Pareau demult apuse! Dar penalty-ul de ieri de la Clinceni (cu Viitorul) si acesta sunt incredibile. Nici la Liga a 4-a nu vezi asa ceva, uluitor! E rusinos de comentat si un penalty dat astfel! Nu vreau sa zic mai multe, dar era rusinos ca Rapid sa marcheze dintr-un penalty primit cadou. S-a facut dreptate, o sa zic totusi ca s-a facut dreptate. Ar fi fost nedrept ca Resita sa fi fost egalata dintr-un astfel de penalty!", a spus Angheluta in comentariul de pe Digisport.

Rapid - Resita s-a terminat 0-1.