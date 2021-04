Florin Lovin, parere sincera despre razboiul FCSB - Steaua! "Sunt bani publici si nu ai cum sa blochezi aceste lucruri!"

Fost jucator al Stelei in perioada 2005-2009, Lovin s-a pronuntat si el in razboiul FCSB - Steaua.

Membru important al echipei atunci cand Steaua a jucat semifinala de Cupa Uefa din 2006, Florin Lovin nu se ascunde si spune ca in ciuda faptului ca este prieten cu George Ogararu, sunt probleme la Steaua si trebuie sa respecte anumite reguli, fiind alimentati cu bani publici.

"Vedem copii care se schimba in containere, nu au nici un fel de conditii si vrem sa ajunga fotbalisti. Cu toate CSM-urile, bani se scurg aiurea, an de an milioane, si nu ramane nimic in spate. Trebuie sa privim la exemplele din strainatate. Daca noi il avem pe Hagi, trebuiau ca toti primarii sa-l ajute pe el. Ia stadion, ia baza, ia orice. Nu, la noi se pun bete in roate.

Totusi, Hagi a reusit sa dezvolte ceva frumos la Ovidiu, in ciuda problemelor. Intr-adevar, eu nu sunt de acord ca banii publici sa fie cheltuiti in aceasta maniera. Nici la Steaua, nici nicaieri. Rolul ministerelor este sa creeze climatul pentru privati sa investeasca. Uite, totusi, iau exemplul Dedeman. Sunt sponsor pentru Halep, pentru COSR, pentru toti sportivii care au cerut ajutorul. Totusi, nu au facut nimic pentru fotbalul din Bacau. De ce?

Pentru ca nu au climatul potrivit, legile nu-i ajuta. Oamenii il condamna pe Ogararu ca primeste 4000 de euro. Totusi, ne trebuie oameni priceputi. El a fost sef la academie la Ajax, are un CV in spate. Nu poti sa-l aduci pe 500 de euro. E important ca acest stadion sa fie folosit de mai multe echipe pentru a se recupera investitia. Chiar m-a sunat George si am avut o discutie cu el.



Eu i-am spus ca nu am cum sa ma cenzurez, eu spun ce gandesc. Probabil sunt niste clauze, de exemplu, cum ca Steaua poate sa selecteze cine sa inchirieze stadionul. Dar, totusi, sunt bani publici si nu ai cum sa blochezi aceste lucruri", a spus Florin Lovin la Ora Exacta in Sport.