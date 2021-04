EXCLUSIV | "Vrem ca playoff-ul sa se joace pe teren!" Oficialii Craiovei, motivati inaintea derby-ului cu FCSB! Ce spun despre controalele anti-doping cerute

Marcel Popescu este increzator in forta Universitatii Craiova in lupta pentru titlu.

Ultimul campionat castigat de olteni a fost in 1991, cand antrenor era Sorin Cartu.

Acum Universitatea Craiova a reintrat in lupta pentru titlu. Victoria cu 2-1 in fata CFR-ului si infrangerea FCSB-ului cu Sepsi, la acelasi scor, au facut ca etapa a treia din playoff sa fie in favoarea oltenilor.

Marcel Popescu este increzator in forta Universitatii Craiova de a castiga campionatul si isi vede echipa in stare sa castige toate meciurile ramase.

"Noi nicio secunda nu am renuntat la ideea de a castiga toate meciurile. Problema asta s-a rezolvat sambata, cand am intalnit campioana, la ea acasa, si am luat 3 puncte.

Ieri, astrele s-au aliniat, si a fost o conjuctura care ne-a ajutat. Dar mai intai trebuie sa ne uitam la noi, nu la adversar. Trebuie sa avem grija la parcursul nostru si la accidentari.

Cum stam acum, cu un efectiv complet, sunt convins ca putem castiga cu toate echipele, acasa si in deplasare.

Avem doar o luna la dispozitie in care putem scrie istorie", a declarat managerul general al Universitatii Craiova la PRO X, la Ora Exacta in Sport.

Marcel Popescu a discutat si despre revenirea lui Koljic si despre posibilitatea de a face cuplu in atac cu Andrei Ivan, care se afla intr-o forma exceptionala.

"Este o zona tehnica, antrenorul il vede la antrenamente. Cel mai important este sa fie sanatos, pentru ca jucatorii valorosi nu au cum sa nu fie in forma. El este foarte puternic, ar fi vrut sa revina chiar mai repede. Vrea si poate sa ne ajute, si sa se ajute si pe el, pentru ca a pierdut doi ani consecutiv, foarte ciudat, titlul de golgheter.

Nu e vorba de doi atacanti. Este vorba de un modul tactic. La un moment dat pot fi atacanti Nistor sau Cicaldau. Echipa functioneaza bine si criza pare ca s-a rezolvat. E normal, ca in momentul in care bati liderul acasa, sa vrei mai mult. Trebuie sa gestionam bine problemele de sanatate. Pana in etapa a saptea se va juca la 3 zile"



In incheiere, Marcel Popescu a explicat de ce Universitatea Craiova recurge la aceste controale anti-doping, justificand ca playoff-ul trebuie sa se joace pe teren.

"Mai este moralitatea sau integritatea sportiva a acestui playoff. Ma refer la mijloace sportive permise si la controalele anti-doping, pe care le-am platit, si care dorim sa se mai faca, pentru ca evenimentele care s-au intamplat au probat ca fairplay-ul a lasat de dorit.

Vrem ca playoff-ul sa fie jucat pe teren. Universitatea Craiova nu face din controlul anti-doping o arma. L-am cerut, si cred ca se va face si la bazele de antrenament inopinat", a dezvaluit managerul general al Universitatii Craiova.