EXCLUSIV | "Si CFR, si Dinamo si-au retras comenzile inaintea meciurilor cu FCSB!" Ce spun oficialii ANAD despre controalele din Liga 1

Universitatea Craiova a anuntat ca ar fi cerut un control anti-doping la meciul cu FCSB din playoff-ul Ligii 1.

Dupa anuntul oltenilor, presedintele ANAD, Cristi Balaj, a vorbit despre aceste solicitari ale cluburilor si a prezentat situatiile celor de la CFR Cluj si Dinamo, care au anuntat ca vor cere teste, iar apoi s-au razgandit.

"De fiecare data cand avem comenzi, nu certificam existenta acestora si nu o sa spunem daca exista sau nu, daca mergem sau nu sa facem controlul. Este o procedura la care tin foarte mult sa fie respectata. Dar, de fiecare data, dupa ce s-a terminat competitia, noi am anuntat daca a fost sau nu comanda si daca am facut sau nu control antidoping.

Si CFR Cluj a spus, inaintea unui meci cu FCSB, ca face comanda, dar apoi si-a retras cererea. Controlul s-a facut oricum, noi cei de la ANAD ne-am prezentat la meci si i-am testat.

La fel, si cei de la Dinamo au anuntat un control la un meci cu FCSB si au spus ca au facut comanda la ANAD, dar a fost un neadevar. Noi nu primisem nicio comanda. Am fost intrebat inainte de meciul acela, dar nu am vrut sa dezvalui. Nu discutam inaintea meciurilor daca exista sau nu control", a declarat Cristi Balaj la Ora exacta in sport.

Primul meci din playoff-ul Ligii 1 dintre Universitatea Craiova si FCSB este programat joi, de la ora 19:45.